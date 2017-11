"Het is fantastisch gelukt": echtgenoot van Lilly pleegde zelfmoord, nu knuffelt ze de man die met zijn gezicht door het leven gaat Sven Van Malderen

19u20

Bron: The Guardian 0 Rv Van een emotionele ontmoeting gesproken: Lilly Ross zag voor het eerst de man die nu met het gelaat van haar overleden man door het leven gaat. Er volgde meteen een warme knuffel. En ja, dat kale plekje op de kin herkende ze nog als vanouds. "Jij kan daar nu ook geen haar krijgen, toch? Dat stukje van 'Rudy' zie ik in jou, het is fantastisch gelukt." De gezichtstransplantatie had zestien maander eerder plaatsgevonden in de Mayo Clinic in Rochester (Minnesota).

De twee tragedies die aan de basis lagen van het medische huzarenstukje blijven intussen nog steeds nazinderen. In 2006 schoot Andy Sandness zichzelf een kogel door de kin, waardoor zijn gezicht helemaal verwoest raakte. Bijna tien jaar later zou Calen 'Rudy' Ross met een pistool zelfmoord plegen. Zijn vrouw Lilly nam toen de moeilijke beslissing om naast zijn organen ook zijn gezicht af te staan. "Andy heeft nu ook rode wangen en een kleine moedervlek op zijn neus. Maar voor de rest lijkt hij gelukkig niet al te fel op Rudy", klinkt het.

De heren vertoonden opvallende gelijkenissen in hun leven. Allebei gingen ze graag jagen en vissen, allebei zagen ze het op een bepaald moment niet meer zitten. Andy bereikte dat breekpunt net voor de kerstperiode. Hij had al een hele tijd zitten drinken en in een depressieve bui greep hij naar zijn geweer.

"Laat me niet sterven"

Na de knal besefte de man meteen dat hij een onwaarschijnlijke stommiteit begaan had. "Alstublieft, laat me niet sterven", riep hij tegen een agent. Zijn mond lag in flarden uiteen, lippen had hij bijna niet meer en ook het zicht in zijn linkeroog was sterk verminderd. "Hoe gekwetst zou mijn familie zich nu niet voelen? Dat was het enige waar ik nog kon aan denken."

Andy zou jarenlang alle contact met de buitenwereld mijden, beschaamd als hij was over zijn verhakkelde mond en neusprothese. In 2012 kwam er echter hoop toen de Mayo Clinic een project rond gezichtstransplantatie oprichtte. Chirurg Samir Mardini trok met zijn team meer dan vijftig zaterdagen uit om allerlei testen uit te voeren. Begin 2016 belandde Andy op de wachtlijst.

"Acht maanden zwanger"

Nog eens vijf maanden later volgde dan het 'verlossende' telefoontje. "De leeftijd, bloedgroep, huidskleur en gezichtsstructuur van Rudy en Andy kwamen zodanig overeen dat ze wel neven van elkaar leken", aldus Mardini.

Ross besefte maar al te goed dat een onbekende nu met het gezicht van haar man zou rondlopen. Toch waagde ze de sprong omwille van een heel goede reden. "Ik was op dat moment acht maanden zwanger. Ik gaf mijn zegen, zodat dat kind later zou weten wat zijn vader gedaan heeft om anderen te helpen. Hij had zich zelf opgegeven als donor, dus waarom zouden we niet zo veel mogelijk mensen helpen? Ik heb intussen al contact gehad met de persoon die zijn lever kreeg. En de ontvanger van zijn hart, daar ben ik mee bevriend op Facebook. Iemand kreeg ook zijn nier en pancreas, maar daar hebben we nog niets van gehoord. Hetzelfde geldt voor de dame en de persoon die respectievelijk nog een nier en zijn longen kregen."

56 uur

De operatie voor de gezichtstransplantatie zou uiteindelijk 56 uur in beslag nemen. Nu -zestien maanden later- geniet Andy weer met volle teugen van het leven. Kleine dingen, zoals op een pizza kauwen, lukken opnieuw. Maar nog belangrijker: hij maakte promotie in het oliebedrijf waar hij werkt. "Vroeger durfde ik niet naar buiten. Ik haatte de grote steden. Nu spreid ik mijn vleugels en doe ik al die dingen die ik moeten missen heb, zoals dansen of naar een restaurant gaan."

Andy blijft zichzelf nu piekfijn verzorgen. "Ik masseer mijn gezicht vaak genoeg en doe er alles aan om mijn uitspraak te verbeteren. Als ik in de auto zit of onder de douche sta, zeg ik bijvoorbeeld het alfabet op. Ik wil tonen dat ik jouw geschenk enorm koester, Lilly."

"Hoofdstuk afsluiten"

Ook Mardini -een boezemvriend geworden intussen- ziet een enorm verschil met de beginperiode. "We dachten dat hij introvert was, maar daar blijkt dus niets van te kloppen. Hij is die tien verloren jaren nu echt wel aan het inhalen."

"Ik vind het geweldig dat Andy dankzij Rudy nu zijn leven terugheeft", besluit Lilly. "Het is allemaal zo snel gegaan. Maar nu ik hem ontmoet heb, kan ik het hoofdstuk afsluiten."