"Het is een grote schande": vrouw van militair en Trumpstemmer gedeporteerd naar Mexico

04 augustus 2018

03u35

Bron: AP, The Guardian 1 De Mexicaanse Alejandra Juarez is gisteren ten einde raad vrijwillig terug naar Mexico vertrokken nadat ze op alle mogelijke manieren geprobeerd had om haar deportatie te voorkomen. “Mijn moeder is een goed mens, geen crimineel”, zegt haar 16-jarige dochter die samen met haar vader en 9-jarige zusje in Florida achterblijft.

Alejandra Juarez, die met een genaturaliseerde Amerikaan getrouwd is en samen met hem twee dochters heeft, kwam in 1998 op haar achttiende illegaal het land binnen. In 2013 werd ze bij een verkeerscontrole aangehouden: daarbij kwam haar illegale status aan het licht. Sindsdien proberen de autoriteiten haar het land uit te krijgen.

Gisteren vertrok Juarez na een jarenlange strijd uiteindelijk vrijwillig terug naar Mexico, het land waar ze twintig jaar geleden vertrok en waar ze geen familie en vrienden meer heeft. Wanneer ze daar eenmaal gesettled is, zal haar jongste dochter Estela van negen de oversteek maken om bij haar moeder te kunnen zijn.

Oudste dochter Pamela en echtgenoot Temo Juarez blijven achter in Davenport, Florida, waar ze een eigen dakdekkersbedrijfje hebben. Temo die in de Amerikaanse marine diende, stemde bij de verkiezingen op Donald Trump, maar had nooit verwacht dat dit zo negatief zou uitpakken voor hem en zijn gezin. Er was toen immers nog geen sprake van het ‘zero-tolerancebeleid’ wat betreft illegale immigratie dat zijn regering sinds april van dit jaar voert.

Al in 2001 probeerde Alejandra Amerikaans burger te worden, maar haar aanvraag werd afgewezen omdat ze een valse verklaring afgelegd zou hebben bij haar binnenkomst in de VS in 1998. “Dit gaat niet de laatste keer zijn dat zo’n situatie zich voordoet”, zegt advocaat Richard Maney, die Juarez’ zaak behandelde. “Dit is mogelijk de eerste in een rij van vele. Er zitten veel echtgenoten van militairen in dezelfde situatie.”

Zelfs de steun van de voor Florida in het Congres zetelende Democraat Darren Soto heeft Alejandra Juarez niet kunnen helpen. De man slaagde er niet in om voldoende stemmen te verzamelen in het Congres om de vrouw in het land te laten blijven. Hij is meegekomen naar het vliegveld om haar bij te staan voor haar vertrek. “We geven niet op”, fluistert hij haar toe wanneer ze moet vertrekken.

“Het is een absolute schande dat de regering van Trump een vaderlandslievende echtgenote laat vertrekken. Haar man, Temo, heeft in de marine gediend terwijl zij thuis twee jonge vrouwen opvoedde. Waar is de gerechtigheid in deze situatie?”, zegt Soto later tegen de pers.

Uitgezette echtgenotes

Alejandra vliegt vanuit Orlando naar Merida, een stadje in Yucatan waar meerdere uitgezette echtgenotes van Amerikaanse (ex)-militairen naartoe gegaan zijn. Ze hoopt daar steun te kunnen vinden van de vrouwen die zich in dezelfde situatie als zij bevinden. “Ik zou Trump willen vragen hoe hij dit kan laten gebeuren aangezien hij altijd zegt dat hij van het leger en militairen houdt en dat hij alles voor het leger zou doen. Mijn echtgenoot heeft drie keer voor dit land gevochten. De regering en uzelf denken dat u mij straft. Maar u straft niet alleen mij”, zegt Alejandra, terwijl ze naar haar familie wijst. “Ik hoop dat dit hem gelukkig maakt. Misschien zullen we hem ooit vergeven.”

