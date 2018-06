“Het is 2018, niet 1950”: Louis wordt naar huis gestuurd voor zijn korte broek en komt terug in een rokje Redactie

Bron: Daily Mirror 1051 Als het lekker warm is buiten, is een lange broek geen pretje. Toch is het voor veel mannen en jongens vaak puffen en zweten geblazen, omdat shorts niet overal zijn toegelaten. Zo ook niet op de school van de Welsche student Louis Fice. Die probeerde het er vandaag echter toch op te wagen. Helaas voor de 16-jarige kon zijn luchtige short niet op veel bijval rekenen. Hij werd prompt naar huis gestuurd om zich om te kleden. De puber kwam daarop vrolijk terug... in een rokje.

Shorts maken op de middelbare school van Luis in Aberaeron geen deel uit van het officiële schooluniform. Ook niet als het zomers warm is, zoals nu daar in Wales. De meisjes mogen wél kort gaan: zij kunnen de schoolrok dragen. Toen Louis vanmorgen na de njet van de directie op zijn shortpoging afdroop om thuis alsnog die verdomde lange broek aan te trekken, kwam hij op een idee. Waarom geen uniformrok van een vriendin lenen en daarmee terugkomen?

Zo gezegd, zo gedaan. Jammer genoeg kon de school zijn nieuwe outfit opnieuw niet smaken. Want "een jongen mag geen rok dragen". Louis liet zich niet doen en schudde een stevig betoog uit zijn mouw. “Ik vecht voor gelijkheid. Niet alleen voor gelijkheid voor jongens, maar voor gelijkheid in het algemeen. Hoezo, een jongen kan geen rok dragen? Ik identificeer me als man, maar ik heb een paar transvrienden. Hoe durven ze me zomaar in een categorie proppen, gewoon omdat ik eruitzie als een jongen? Het is 2018, niet 1950!” Een bewijsvoering die de school stevig in de haren deed krabben. Na een preek van drie kwartier mocht hij uiteindelijk dan toch bij zijn klas aansluiten, mét zijn rokje aan.

Louis laat weten dat hij besloten heeft de rok gewoon te zullen blijven dragen tot korte broeken officieel onderdeel worden van het uniform én tot het uniform genderneutraal is. Volgens directeur Owain Jones mogen jongens in uitzonderlijke gevallen wel een short dragen – als het hoofd van de school expliciet toestemming geeft. Hij nodigt studenten uit om via de schoolraad de regels te proberen veranderen. Vermoedelijk zal Louis zich daar snel aanmelden. In een rokje!