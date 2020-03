“Het gezicht van hoop”: baby Leonardo uit zwaar getroffen Lombardije wint strijd tegen coronavirus HR

31 maart 2020

18u43

Bron: Il Giorno, Il Mattino 52 Italië De situatie in de Italiaanse provincie Lombardije is dramatisch, maar er is ook goed nieuws. Leonardo, een baby van nog geen twee maanden oud, heeft de strijd tegen het coronavirus gewonnen. Hij mocht het ziekenhuis verlaten. “Kijk naar het gezicht van de hoop”, meldt de trotse burgemeester van Corbetta, een gemeente in de buurt van Milaan.

Baby Leonardo is amper 50 dagen oud, en groeit nu al uit tot een symbool van hoop in het zwaar getroffen Lombardije. Midden maart werd Leonardo ziek. “Er zat plots niet veel fut meer in”, vertelt zijn mama. “Toen hij koorts kreeg, belden we de kinderarts. Die stelde vast dat hij een versnelde hartslag had en kortademig was. Daarop brachten we hem naar het ziekenhuis. Daar bleek dat hij besmet was met het coronavirus.”

Waar hij de besmetting opliep, is niet duidelijk. “Een collega van mijn man was ook besmet”, zoekt Leonardo’s mama naar een verklaring. “We namen onze voorzorgen, maar toch is het gebeurd.”

Speciale zorgen had Leonardo niet nodig in het ziekenhuis. “Hij kreeg Paracetamol toegediend. Ze hebben hem supergoed verzorgd.” Toen de koorts over was, mocht Leonardo weer naar huis. “Het waren bange dagen”, vervolgt de mama. “Ik heb veel schrik gehad, maar nu kunnen we eindelijk bekomen.”

“Welkom thuis”

Ze is niet de enige die fier is op haar zoontje. Dat is ook burgemeester Marco Ballarini van Corbetta. Via Facebook houdt hij de 15.000 inwoners van zijn gemeente op de hoogte over de evolutie van het virus. Vaak met cijfers over het aantal besmettingen, en helaas ook doden.

Eind vorige week had hij een leukere boodschap. “Welkom thuis, kleine Leo”, kon hij melden. “Veel dank aan je ouders, die de moed nooit hebben opgegeven (...) Je tovert de zomer in ons hart. Forza Corbetta!”

Bekijk ook: 10.000 doden in Italië door coronavirus



Bekijk ook: Troosteloze beelden uit Bergamo: kerk gevuld met lijkkisten



