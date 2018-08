"Het geld kwam van mij": bekende Trump in zijn Fox-interview onbewust een misdrijf? TT

23 augustus 2018

12u19

Bron: The Washington Post, The Huffington Post, Vox 2 Heeft de Amerikaanse president Donald Trump onbewust zijn mond voorbij gepraat in het interview met Fox News dat vandaag wordt uitgezonden? Trump zegt tijdens het gesprek dat het zwijggeld dat is betaald aan pornoster Stormy Daniels en Playboy-model Karen McDougal uit zijn eigen zak kwam, en geen campagnegeld was. "En dat is geen schending van de regels", aldus de president. Maar dat is het wel degelijk.

Dinsdag bekende Trumps ex-advocaat, Michael Cohen, voor de rechtbank dat hij in opdracht van de toen nog presidentskandidaat twee betalingen heeft gedaan aan twee vrouwen die claimen een relatie met Trump te hebben gehad. Het gaat om 150.000 dollar, via Cohen door een krant betaald aan Playmate Karen McDougal om de rechten op het verhaal af te kopen en vervolgens stil te houden, en 130.000 dollar, door Cohen zelf betaald aan pornoactrice Stormy Daniels.

De betalingen gebeurden volgens Cohen in het kader van de verkiezingscampagne en hadden als doel de verkiezingen te beïnvloeden.



Trump ontkent de betalingen niet in een interview met Fox News, dat pas vanavond volledig wordt uitgezonden. In een fragment dat al is vrijgegeven, zegt de president dat de betalingen "niet uit de campagnekas kwamen". "Ze kwamen van mij. Mijn eerste vraag toen ik erover hoorde, was: kwamen ze van de campagne? Want dat zou een beetje link zijn. Maar ze kwamen niet van de campagne, en dat is belangrijk. Dat is geen schending van de campagneregels."

EXCLUSIVE: President @realDonaldTrump on if he knew about the Cohen payments. See more from his interview with @ainsleyearhardt tomorrow 6-9amET. pic.twitter.com/HPJPslOG6X FOX & friends(@ foxandfriends) link

Campagne-uitgaven zijn niet illegaal, privé-uitgaven wel

Klopt niet, zeggen critici. Pas wanneer het geld wel van de campagnekas kwam, zou het niet illegaal geweest zijn. Maar dan moesten de betalingen uiteraard wel aangegeven en publiek gemaakt worden, en dan was er van zwijggeld niet veel sprake meer.

Het tegendeel, eigen geld gebruiken voor de verkiezingscampagne en dat niet aangeven, is net wél illegaal. Anders zouden de regels die uitgavebeperkingen opleggen, geen enkele zin hebben.

Timing is opvallend

Vraag is nu of de 270.000 dollar die Trump heeft uitgegeven, beschouwd wordt als verkiezingsuitgave of niet. Als privépersoon mag eender wie geld betalen aan zijn voormalige minnares in ruil voor stilzwijgen. Mogelijk wilde Trump gewoon zijn reputatie tegenover zijn vrouw en kinderen beschermen, is dan de redenering. De betalingen zouden er dan sowieso gekomen zijn, ook zonder verkiezingscampagne.

De timing spreekt dat echter tegen: Stormy Daniels werd betaald op 27 oktober 2016, twee weken voor de presidentsverkiezingen. Bovendien is er de schuldbekentenis van Cohen, zijn ex-advocaat. Die pleitte dinsdag schuldig aan acht tenlasteleggingen, waarvan overmatige uitgaven aan de presidentscampagne er een van was. Dat wil zeggen dat ook het Amerikaanse gerecht de uitgaven dus als campagne-uitgaven ziet, en geen privé-uitgaven.

Wanneer wist Trump wat?

Het is overigens niet de enige vreemde twist in het Fox News-interview. Trump antwoordt op de vraag of hij wist over de betalingen: "Pas later". Maar dat is in tegenspraak met de geluidsopname van september 2016 die CNN te pakken kreeg en waarin Trump en Cohen te horen zijn terwijl ze de betaling aan McDougal bespreken.

En in april van dit jaar stelde een journalist Trump nog de vraag of hij iets afwist van de betaling aan Daniels. Trump antwoordt daarop kort en duidelijk: "Nee." Op de vervolgvraag of hij weet waar het geld vandaan kwam, zegt hij: "Nee, dat weet ik niet." Vandaag blijkt dat Trump wel over de betalingen wist, en wel degelijk weet waar het geld vandaan kwam: uit zijn eigen zak.

Reporter: "Mr. President, did you know about the $130,000 payment to Stormy Daniels?"



President Trump: "No." pic.twitter.com/wHTR7o5lqB NBC News(@ NBCNews) link

Hoe gaat het verder?

Het Witte Huis blijft ondertussen alle beschuldigingen ontkennen. Woordvoerster Sarah Huckabee Sanders noemde de suggestie dat Trump liegt een "belachelijke beschuldiging".

Voorlopig blijft alles ook bij woord tegen woord, hoewel Cohen zijn verklaringen onder ede heeft afgelegd en de Amerikaanse aanklagers bij het gerecht zeggen bewijzen te hebben om de beschuldigingen aan zijn adres hard te maken. Voorlopig blijven die bewijzen echter achter slot en grendel, omdat ze onderdeel uitmaken van het onderzoek.

Het Amerikaanse gerechtssysteem heeft bovendien niet de gewoonte een zittende president te vervolgen. Dat kan in de praktijk enkel het Congres, dat - voorlopig nog - gecontroleerd wordt door de Republikeinen.