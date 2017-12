"Het Europa van Doornroosje": zo hard rekent 'The Economist' af met Merkel Karen Van Eyken

15u32

Bron: The Economist, Focus 6 Maurizio Gambarini/dpa Duitsland staat stil en de Duitse politiek wil niets liever dan dat alles bij het oude blijft. Het veroorzaakt vertwijfeling bij de rest van Europa en ook bij het gerenommeerde Britse zakenblad The Economist. In een artikel waarschuwt het tijdschrift voor Merkel als het "Doornroosje van Europa" en maant het Duitsland aan om snel wakker te worden.

Duitsland is lang het laatste bastion van de Europese vooruitgang geweest. Maar het land is volgens The Economist in een diepe slaap gesukkeld. Duitsland staat stil. En die stilstand zal nog vier jaar langer aanhouden wanneer Merkel aan haar vierde ambtstermijn als bondskanselier begint en doorgaat met dezelfde coalitie.

Nochtans is de macht van bondskanselier Merkel snel aan het afkalven. "Het feit dat ze haar partij - de CDU - naar het slechtste verkiezingsresultaat leidde sinds 1949 was de eerste klap", schrijft het zakenblad. Het tweede signaal van de tanende macht kwam er toen Christian Lindner van de liberale FDP de stekker uit de onderhandelingen voor een 'Jamaica-coalitie' (een coalitie van christendemocraten, liberalen en groenen, nvdr.) trok. Tot slot heeft de minister van Landbouw Christian Schmidt cavalier seul gespeeld door achter Merkels rug de Duitse vertegenwoordiger bij de EU te adviseren om voor de verlenging van de vergunning van het omstreden verdelgingsmiddel glyfosaat te stemmen in plaats van zich te onthouden zoals afgesproken.

"Merkel is niet voor al deze dingen rechtstreeks verantwoordelijk", meent The Economist. "Maar het lijkt er steeds meer op dat de Duitse bondskanselier overgeleverd is aan de gebeurtenissen in plaats van ze zelf te kunnen sturen."

Sprookjesprinsen

Ook de pogingen van de sprookjesprinsen in Frankrijk (Macron), Brussel (Juncker) en zelfs Griekenland (Tsipras) om het Duitse Doornroosje te wekken voor het redden van Europa, hebben tot niets geleid.

Volgens The Economist komt dit vooral omdat Duitsland de oorzaak van de problemen binnen de eurozone nog steeds bij landen zoals Griekenland en Italië legt omdat ze te weinig discipline aanhouden met betrekking tot het gevoerde monetaire beleid. Iedereen moet veranderen, behalve Duitsland, zo luidt het motto.

Het tijdschrift citeert vervolgens Marcel Fratzscher, hoofd van het Duitse Instituut voor Economisch Onderzoek. Over de onverzettelijkheid van Duitse beleidsmakers zegt Fratzscher: "Het is bijna alsof het opzettelijk gebeurt om toch maar niet naar de rest van Europa te moeten kijken."

REUTERS Angela Merkel en Martin Schulz

Volgens The Economist zal ook Martin Schulz daar niets aan kunnen veranderen. De voormalige voorzitter van het Europees Parlement zou Europese kwesties inderdaad centraal kunnen stellen in de nieuwe coalitie - ook al omdat Merkel te zwak is om het te voorkomen. Maar zijn partij - de SPD - is "intellectueel bankroet en stuurloos" en dus niet in staat om de Europese Unie nog opnieuw uit te vinden.

En dus verwacht het zakenblad een verlenging van de stilstand. De huidige situatie vat The Economist als volgt samen: "Het heeft een eeuw geduurd vooraleer de 'Schone Slaapster' wakker is geworden. Vele koningszonen probeerden haar te wekken maar ze stierven één voor één. Nu lijkt hetzelfde te gebeuren met Merkel: Macron en de andere prinsen maken geen schijn van kans bij de bondskanselier. Ondertussen zakt Duitsland verder weg in een diepe slaap."