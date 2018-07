"Het ergste moet nog komen": zware bosbranden in Californië eisen drie doden, tienduizenden mensen al geëvacueerd IVI

28 juli 2018

07u46

Bron: Belga, The Guardian 0 Verschillende bosbranden in de Amerikaanse staat Californië hebben al drie mensenlevens geëist. Tienduizenden mensen hebben hun huizen moeten verlaten. Meer dan 3.000 brandweermensen proberen de branden te blussen, maar die worden aangewakkerd door zware rukwinden. Door aanhoudende hoge temperaturen en droogte wordt verwacht dat de branden ook dit weekend nog veel schade zullen berokkenen. Er wordt zelfs gevreesd dat "het ergste nog moet komen".

In verschillende steden van Californië is ondertussen de noodtoestand uitgeroepen. Er zijn nu nog acht brandhaarden actief in de staat.

De zogenaamde Carr-brand, die in het noorden van de staat woedt, heeft al zeker 65 gebouwen vernield. Meer dan 17.000 hectare land is platgebrand. Nog 5.000 andere gebouwen dreigen in rook op te gaan. In de regio is het al enkele dagen meer dan 40 graden Celsius. De brand is maandag uitgebroken, maar moeilijk te beheersen door hevige rukwinden.

Natuurparken gesloten

In de buurt van Yosemite woedt de Ferguson-brand. Sinds die brand is uitgebroken is al 18.000 hectare bos vernield. Sinds gisteren is die brand voor 30% ingeperkt. Een brandweerman is omgekomen bij het blussen van deze brand. Dat heeft ertoe geleid dat heel wat nationale parken voor het publiek zijn gesloten. Ook de vallei van Yosemite is verboden terrein geworden. Het bij toeristen populaire Yosemite-park zou pas op 3 augustus weer openen.

Nog zuidelijker, ten oosten van Los Angeles, is woensdag de Cranston-brand uitgebroken. Die heeft al voor 4.600 hectare bos verwoest. Na dagen blussen heeft de brandweer deze brand slechts 3% kunnen inperken. Een 32-jarige is ondertussen opgepakt omdat hij ervan verdacht wordt de brand aangestoken te hebben.

"Ergste moet nog komen"

Bij een reeks bosbranden, vorig jaar in oktober, zijn in het noorden van Californië meer dan 40 mensen om het leven gekomen. Meer dan 100.000 mensen moesten toen op de vlucht slaan. Meer dan 9.000 gebouwen gingen in de vlammen op. Het was toen de dodelijkste natuurbrand in de staat.

Er wordt gevreesd dat dit jaar nog erger zal worden. Het is nog maar het begin van het "bosbrandseizoen", maar nu al heeft de brandweer 4.000 brandhaarden moeten bestrijden in Californië. "Het is nog maar juli, dat maakt ons zenuwachtig hier in Californië omdat de schade nu al enorm is", zegt Lynne Tolmachoff van de lokale brandweer. "We hebben nog zeker drie maanden te gaan en het ergste moet nog komen." De droogte van de afgelopen vijf jaar in de Amerikaanse staat zorgt ervoor dat de branden zich snel verspreiden. De maanden mei tot november zijn het gevaarlijkste voor bosbranden in de regio.