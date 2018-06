'Het eiland des doods': duister verleden van Sentosa, de plek waar Trump en Kim Jong-un elkaar zullen ontmoeten Karen Van Eyken

06 juni 2018

13u20

Bron: The Guardian, BBC 2 Wondermooie stranden, uitstekende golfbanen, schitterende hotels, pretparken en casino's. Het eiland Sentosa voor de kust van Singapore heeft heel wat te bieden. Toch heeft de plek waar Donald Trump en Kim Jong-un elkaar op 12 juni zullen ontmoeten een zeer duister verleden met executies en krijgsgevangenkampen.

De hedendaagse naam van het eiland betekent 'rust en vrede', maar vroeger was Sentosa de plaats waar de Japanners tijdens de Tweede Wereldoorlog Britse en Australische soldaten gevangen hielden in kampen na de overgave van de geallieerde troepen in 1942.

Het was ook de site van standrechtelijke executies van grote aantallen Singaporese Chinezen - inclusief burgers - waarvan vermoed werd dat ze betrokken waren bij anti-Japanse activiteiten. Vele terechtstellingen werden uitgevoerd op het grote idyllische strand van het eiland, nu de thuisbasis van de nabijgelegen Serapong golfbaan met 18 holes.

Tot 1972 stond het eiland bekend als 'Pulau Belakang Mati' - vrij vertaald als "eiland des doods" - maar werd nadien omgedoopt tot Sentosa als onderdeel van een Singaporese overheidscampagne om er een vakantieoord van te maken.

Het besluit om de top op Sentosa te houden, is ergens heel logisch. Het eiland dat gelegen is op slechts een halve kilometer van de zuidelijke kust van Singapore, biedt ruim voldoende afzondering en privacy, en zou niet zo moeilijk te beveiligen zijn.

"De plek die gekozen is voor de top in Singapore tussen de president en Kim Jong-un is het hotel Capella op het eiland Sentosa", zo meldde gisteren Sarah Sanders, de woordvoerster van het Witte Huis. "We bedanken onze gastheren in Singapore voor hun gastvrijheid", voegde ze eraan toe.

Het Capella hotel telt 112 kamers en villa's verspreid over een domein van ruim dertig hectare. Het gaat om weelderige tuinen met gerestaureerde koloniale gebouwen die eens officiers van het Britse leger herbergden.

De nieuwe vleugel van het hotel is een ontwerp van de gerenommeerde Britse architect Norman Foster. Madonna en Lady Gaga verbleven er eerder al.

De eenvoudigste kamers kunnen geboekt worden vanaf omgerekend 420 euro per nacht, terwijl je voor een overnachting in een koloniaal landhuis met drie slaapkamers al snel 6.400 euro kwijt bent. In aanloop naar de top kunnen geen kamers meer geboekt worden.

Maar het lijkt erop dat de twee leiders zelf elders onderdak vinden. Donald Trump zal waarschijnlijk in het Shangri-La hotel overnachten, waar eerder al Amerikaanse presidenten verbleven, terwijl Kim Jong-un wellicht een suite heeft in de St Regis.

Deze twee hotels liggen op het hoofdeiland, vlakbij de beroemde winkelstraat 'Orchard Road'.