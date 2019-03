“Het donkerste uur voor de democratie” en “nog een allerlaatste kans”: Britse tabloids laten zich gaan TT

29 maart 2019

11u31 0 Twee jaar lang zou het vandaag zover geweest zijn: 29 maart 2019, de dag waarop het Verenigd Koninkrijk officieel de Europese Unie zou verlaten. Twee lange jaren, waarin er oeverloos gediscussieerd werd, maar uiteindelijk nog altijd niets beslist is. En dat zit de Britse pers hoog. Vooral de rechtse tabloids grijpen deze dag aan om de parlementsleden te kijk te zetten. Van “het donkerste uur voor de democratie” over “de dag des oordeels” tot “chaos en hel”.

De hele week al vragen de Britse kranten zich af of ze er nu moeten om huilen of lachen, dat het parlement woensdag na twee jaar discussiëren bijvoorbeeld wel kon zeggen wat het niet wilde, maar nog altijd niet wat het dan wel wilde. Premier May legt vanmiddag om 15.30 uur met de moed der wanhoop haar deal voor de derde keer voor aan het parlement, zij het dat het akkoord gehalveerd is. Of dat manoeuvre trouwens iets zal uitmaken, is hoogst twijfelachtig.

Vooral de tabloids, die veelal vurige aanhangers van de brexit zijn, vinden het maar een triest schouwspel. De Daily Mail geeft de parlementsleden “nog één laatste kans”. “23 uur vanavond (middernacht in Brussel, red.) had het moment moeten zijn waarop Groot-Brittannië opnieuw een trotse soevereine natie werd”, schrijft de krant met de iconische Big Ben op de achtergrond. “In de plaats daarvan is het parlement verlamd. De Mail zegt aan elk Lagerhuislid: geef uw land voorrang. Hou de democratie hoog. Schaar u vandaag achter het brexitakkoord. U hebt nog één laatste kans.”

Dezelfde boodschap bij de Daily Express, de krant die zijn afkeer van de EU niet onder stoelen of banken steekt. “Vandaag om 23 uur moest Groot-Brittannië bevrijd worden van de ketenen van de EU, maar na 1.009 dagen onderhandelen zijn de parlementsleden er niet in geslaagd het resultaat van het referendum recht te doen. Ons geloof in het democratische proces heeft een heel zware knauw gekregen. Maar de brexit MOET er komen.”

Gevolgd door een foto van het Britse Lagerhuis waarboven donkere wolken zich samenpakken, met de grote kop “Donkerste uur voor de democratie”.

In tomorrow's @Daily_Express

- Darkest hour for democracy as #Brexit day dawns with NO EU departure

- Jill Dando's killer 'still out there 20 years on'

- Behind the scenes with #LineofDuty stars pic.twitter.com/dJjK40RScO Daily Express(@ Daily_Express) link

The Sun doet een finale oproep aan Arlene Foster, de voorzitter van de Noord-Ierse protestantse partij DUP, de gedoogpartner van premier May in het parlement. Hun tien zetels zijn essentieel voor een meerderheid vanmiddag.

“Komaan Arlene”, roept de krant op. “DUP-voorzitter aangemaand om brexit-deal te redden, premier gokt op laatste stemming.”

Tomorrow's front page: DUP leader Arlene Foster was last night urged to save Brexit by backing the PM in a crunch vote. https://t.co/RiwvLRz6rn pic.twitter.com/vYi3dHGL9o The Sun(@ TheSun) link

The Telegraph noemt deze 29ste maart “de dag des oordeels” en heeft het over een “wanhopige allerlaatste poging” van premier May.

The front page of tomorrow's Daily Telegraph: 'The day of reckoning' #tomorrowspaperstoday pic.twitter.com/cKaqU1Aite The Telegraph(@ Telegraph) link

De tabloid Daily Star heeft er helemaal genoeg van en wil het woord ‘brexit' 24 uur lang niet meer horen, evenmin als de termen ‘Europese Unie' en de gewraakte 'backstop’. “ “Al 1.009 dagen lang slepen de Britten zich door je-weet-wel-wat. Maar vandaag verandert dat. We roepen elk van jullie op: doe je plicht en zwijg erover!”

Today's @Daily_Star front page

- Stop boring on about #Brexit - just shut it! Today is #Breakxit Day!

- @IAMKELLYBROOK bears all

- #LoveIsland @jack_charlesf on his darkest fear

- Big ban on bangers#Frontpages pic.twitter.com/w6zboACl8Z Daily Star(@ Daily_Star) link

De andere kranten houden het iets soberder, maar zien het evenmin optimistisch in. Volgens The Times is het Verenigd Koninkrijk op weg naar minstens een jaar uitstel voor de brexit er toch komt. Dat zou dan betekenen dat de Britten op 26 mei toch nog naar de stembus moeten voor de Europese verkiezingen.

THE TIMES: Deadlocked Britain faces a further year before Brexit #tomorrowspaperstoday pic.twitter.com/6OM7JdjoEo Neil Henderson(@ hendopolis) link

Ook The Guardian blijft bij de drogere feiten en kopt dat “May tijd probeert te kopen terwijl haar ministers aandringen: stap nu op”. Op de voorpagina geen foto van de premier, maar wel van een van haar mogelijke opvolgers, huidig minister van Milieu Michael Gove.

Guardian front page, Friday 29 March 2019: May tries to buy time as ministers say: go now pic.twitter.com/x4gBf5WMzU The Guardian(@ guardian) link

Het tijdschrift The Economist tot slot plaatst het Verenigd Koninkrijk in een verder lege zee en heeft het over “De Eigenaardige Eilanden” met als hoofdstad niet langer Londen, maar ‘Chaos’. Andere steden zijn vervangen door apocalyptische termen als ‘Pandemonium’, ‘Hell’ en ‘Carnage’ (bloedbad). Het Ierse eiland is op de kaart in twee gesplitst en enkel Noord-Ierland doet nog mee.

Theresa May's successor will be selected by a Tory membership who are whiter, older and keener on a hard Brexit than the rest of the country https://t.co/Y76FrjKd9h The Economist(@ TheEconomist) link