"Het Catalaanse volk zal de maatregelen uit Madrid niet pikken" TT

10u31

Bron: ANP 0 REUTERS Raul Romeva, hoofd van het Catalaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. "De Europese Unie verliest haar geloofwaardigheid als ze toestaat dat de Spaanse regering in Madrid het bestuur van Catalonië overneemt. Alleen het Catalaanse volk heeft het recht om in te grijpen in de regionale instituties." Dat zegt de minister van Buitenlandse Zaken Raul Romeva van de Spaanse deelstaat tegen de Britse zender BBC.

Romeva beloofde in het interview ook "dat het Catalaanse volk deze maatregelen uit Madrid niet zal pikken".



De Spaanse vicepremier Soraya Saenz de Santamaria zei op haar beurt in een interview dat de Catalaanse leider Carles Puigdemont onmiddellijk zijn macht verliest als de senaat goedkeuring geeft aan het activeren van artikel 155 van de grondwet. Daarin staat dat Madrid het bestuur in een regio mag overnemen als de leiders daar ingaan tegen het algemeen belang.



Verwacht wordt dat de Spaanse senaat vrijdag een besluit neemt over overname van het bestuur van Catalonië. Alle ministers zullen de laan uit worden gestuurd, en de Spaanse regering zal nieuwe regioverkiezingen organiseren wanneer de "grondwettelijke orde" in de regio hersteld is. Spanje zal ook de publieke media in Catalonië overnemen.