“Het Britse Guantanamo”: in deze zwaar bewaakte gevangenis wordt Julian Assange vastgehouden LH

12 april 2019

18u25

Bron: Belga, Bloomberg 0 Wikileaks-oprichter Julian Assange wordt vastgehouden in de gevangenis Belmarsh, in het zuidoosten van Londen. Dat bevestigen gerechtelijke bronnen. Belmarsh is een zwaar bewaakte gevangenis die behoort tot de hoogste categorie in het Engelse systeem.

De levensomstandigheden waren de voorbije jaren wellicht niet al te comfortabel voor Assange, in Belmarsh zouden ze nog minder aangenaam kunnen zijn. De gevangenis van Belmarsh werd door de BBC ooit beschreven als “het Guantanamo van Groot-Brittannië. Ook The Guardian trok vergelijkingen met het beruchte gevangenkamp op Cuba.

Terroristen

In de gevangenis die in 1991 opende en een capaciteit van 910 gedetineerden heeft, werden in het verleden Abu Qatada, de rechterhand van Al-Qaida-leider Osama Bin Laden’s, en ook vier mannen opgesloten die een aanslag wilden plegen op het openbaar vervoer in Londen. De locatie is volgens persbureau Bloomberg alvast een indicatie dat de Britse autoriteiten Assange zeer strikt zullen opvolgen.

De 47-jarige Assange was in juni 2012 naar de Ecuadoraanse ambassade in Londen gevlucht, nadat Zweden tegen hem een Europees aanhoudingsbevel had uitgevaardigd op basis van een klacht van seksueel misbruik. Het Zweedse parket besliste in mei 2017 om de zaak te seponeren, maar Assange bleef waar hij was. De Britten hadden ook een arrestatiebevel uitgevaardigd omdat hij zich niet had aangeboden bij de rechtbank.

Op basis van het Britse aanhoudingsbevel werd Assange gisteren uiteindelijk opgepakt in de Ecuadoraanse ambassade. Hij werd door de rechtbank van Westminster schuldig bevonden aan het schenden van de voorwaarden van zijn voorwaardelijke invrijheidstelling. Een hoorzitting over zijn uitlevering naar de Verenigde Staten zal op 2 mei plaatsvinden. Daar riskeert Assange vijf jaar cel voor computerinbraak wegens zijn Wikileaks-activiteiten.

Online petitie

De moeder van Assange, Christine Assange, vroeg in een boodschap op Twitter vandaag de vrijlating van haar zoon. Ze richtte haar pijlen op Brits premier Theresa May, die de arrestatie van Assange steunde, en bedankte de Ecuadoraanse autoriteiten. Ze sprak ook haar steun uit voor een online petitie die oproept tot de onmiddellijke vrijlating van Assange. Ondertussen verzamelde die al meer dan 37.000 handtekeningen.

De leider van de Britse oppositiepartij Labour, Jeremy Corbyn, sprak zich op Twitter uit tegen een mogelijke uitlevering naar de VS.

Bekijk ook: