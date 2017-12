"Hersenafwijkingen gevonden bij slachtoffers mysterieuze aanval op Amerikaanse ambassade in Cuba" AS

Bron: The Guardian 0 REUTERS A view of the U.S. Embassy in Havana, Cuba, October 5, 2017. REUTERS/Alexandre Meneghini Dokters zoeken al maanden wat er aan de hand is met de slachtoffers van een mysterieuze, onzichtbare aanval op de Amerikaanse ambassade in Cuba. Onderzoek naar waarom de slachtoffers last hebben van schade aan het gehoor, zicht, evenwicht en geheugen, wijst nu uit dat ze afwijkingen hebben in de witte massa in hun hersenen. Dat schrijft The Guardian.

Wat is er gebeurd met de 24 Amerikanen die aan de slag waren op de Amerikaanse ambassade in de Cubaanse hoofdstad Havana? Die vraag houdt de medische en diplomatieke wereld al maanden in de ban.

Medische testen hebben nu aan het licht gebracht dat de aanval veranderingen heeft aangebracht in de kanalen van de witte massa, die verschillende delen van de hersenen met elkaar laten communiceren.

De nieuwe aanwijzingen voeden speculaties dat het om een "sonische aanvallen" gaat, maar onderzoekers vermijden die term momenteel omdat de geluiden mogelijk een bijproduct waren van een andere aanval die de schade heeft veroorzaakt, zo schrijft The Guardian.

"Leugens"

Het onderzoek naar het mysterie loopt nu al maanden. Vorig jaar werden 24 medewerkers en hun echtgenoten ziek, eerst thuis en later ook in sommige hotels. Het gaat volgens de VS om "specifieke aanvallen", maar wie erachter zit is onduidelijk. Ook medewerkers van de Canadese ambassade zouden ziek geworden zijn. Cuba heeft steeds ontkend achter de aanvallen te zitten en noemt de beschuldigingen van de regering-Trump "opzettelijke leugens".

De meeste patiënten zijn volledig hersteld en weer aan de slag. Een kwart van de slachtoffers had langer last van de symptomen. Sommmigen zijn nog niet volledig hersteld.