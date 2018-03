'Heren, sterkte!' Duitse krant

12 maart 2018

Bron: AD.nl 8 De Bild-girl is niet meer. De grootste krant van Duitsland, Bild, stopt na tientallen jaren met het plaatsen van vrouwelijk bloot. Althans, als het om de bekende fotoreportages gaat.

Vandaag laat Bild weten te stoppen met wat ooit 'poesjes' en later de Bild-girls werden genoemd. Een einde van een tijdperk, omschrijft de krant het besluit. "Geachte Bild-lezers... wij zullen onze eigen topless-producties niet meer laten zien.'' Bild wenst mannen 'veel sterkte' toe.



In 2012 verbande Bild de 'oben-ohne'-foto's al van de voorpagina, maar na jaren zullen de halfblote dames ook binnenin niet meer te vinden zijn. De krant kreeg het gevoel dat veel vrouwen, zowel lezers als medewerkers, de foto's 'aanstootgevend of vernederend' vinden.

Niet beledigend

De foto's dienden tientallen jaren één hoofddoel, zo valt te lezen. 'Ze moesten vermaken, meestal mannen.' Bild is echter van mening dat het gesprek van de dag onder mannen, en aanleiding om de krant te kopen, niet beledigend moet zijn voor vrouwen.



Toch zet Bild de erotiek niet helemaal overboord. Als het gaat om naaktfoto's 'waar het hele land over praat', zoals een beroemdheid in Playboy, vinden de topless modellen ook in de toekomst hun weg naar het nieuws. 'In een nieuwe, meer eigentijdse fotografiestijl'.

Vrije samenleving

De krant noemt erotische kunst en fotografie verder een 'geweldige prestatie van de vrije samenleving'. De foto's mogen stimuleren, provoceren en als het politiek relevant is zelfs kwetsen. Ook zegt Bild niet te buigen voor preutsheid of zelfbenoemde moraalridders.



Het bericht verscheen daarom, op pagina 9, bij foto's van een schaars geklede vrouw. Op de website laat de redactie weten dat alle vrouwen die Bild in beeld bracht dit 'vrijwillig en met veel plezier hebben gedaan'. De vrije wil is, aldus de krant, altijd het belangrijkste argument geweest.