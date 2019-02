“Hercules” de wreker aan het werk in Bangladesh: al 3 verkrachters op gruwelijke wijze vermoord AW

Een reeks wraakmoorden in Bangladesh waarbij burgers zelf het heft in handen nemen en verkrachters vermoorden, wakkert de vrees aan dat het de start van tientallen nieuwe martelpraktijken en buitengerechtelijke executies betekent. "Het voelt als een rechtvaardige straf", aldus een van de burgers.

Minstens drie mannen werden de afgelopen dagen vermoord teruggevonden. Twee van hen waren met verschillende messteken toegetakeld, eentje had een schotwonde door het hoofd. Allemaal hadden ze een geschreven schuldbekentenis rondom hun nek, een souvenirtje van de dader.

Op een van de schuldbekentenissen stond te lezen: “Ik ben Sajal. Ik ben de verkrachter van (een meisjesnaam). En dit is mijn straf”. Het lichaam van Sajal lag met zijn gezicht naar de grond gericht, gedood door een schotwonde doorheen het hoofd.



Hercules

Een tweede lichaam werd in hetzelfde district als dat van Sajal teruggevonden. Maar wat opmerkelijk was aan de tweede moord en bijhorende schuldbekentenis, was het briefje rondom de nek. Ditmaal werd het ondertekend door het alter ego van de vinnige moordenaar: Hercules.

“Ik ben Rakib Molla (28) en ik verkrachtte (de naam van het slachtoffer). Dit is het lot van verkrachters. Wees gewaarschuwd. Hercules.”

Zo’n 260 kilometer verderop werd nog een derde - en voorlopig laatste - lichaam gevonden. “Vreemd en een beetje eng dat zoiets in mijn buurt kan gebeuren, maar het voelt als een rechtvaardige straf voor zulke gruwelijke daden”, aldus buurtbewoner Hassan.

Hercules kan eender wie zijn. Sohel Rana, een politie-inspecteur in Bangladesh

Het bleek om het lichaam van Ripon (39) te gaan: hoofdverdachte in een groepsverkrachtingszaak en beschuldigd van de moord van het slachtoffer. Zijn briefje rondom zijn nek draaide dan ook niet rond de pot. Er stond kortweg te lezen: “Ik ben de hoofdverdachte in een verkrachtingszaak”.

De verkrachtingszaak in kwestie is er eentje waar alle drie de mannen vermoedelijk bij betrokken waren. Zo verkrachtten Rakib, Ripon en Sajal een 15-jarig meisje dat op weg was naar huis. Kort daarop werd nog een tweede meisje verkracht door de groep mannen.

Applaus voor de antiheld

In een land zoals Bangladesh waar groepsverkrachtingen schering en inslag zijn, worden mannen als Hercules toegejuicht. Dat gebeurt voornamelijk op sociale media. “De overheid zou grondig onderzoek moeten voeren naar de daders. Want niemand mag geëxcuseerd worden voor de buitengerechtelijke executies van mensen”, aldus Nur Khan Liton, een mensenrechtenactivist in Bangladesh.

Wie is Hercules?

Familieleden en vrienden van de slachtoffers beweerden dat de vermoorde mannen tijdens hun laatste levensuren opgepikt werden door enkele mannen die zichzelf identificeerden als politieagenten. “Enkele dagen later werd zijn lichaam gevonden”, aldus de vrouw van Ripon, het tweede slachtoffer.

De politieagenten ontkennen de beschuldigingen natuurlijk met klem en zoeken intussen naar Hercules, zonder succes. “Hercules kan eender wie zijn”, volgens Sohel Rana, een politie-inspecteur in Bangladesh.