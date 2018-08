'Henk en Jolanda' lijken joviale zestigers, maar laten spoor van onbetaalde rekeningen achter HR

Bron: Tubantia, Dagblad van het Noorden 10 Een gepensioneerd koppeltje dat zichzelf 'Henk en Jolanda' noemt en op het eerste zicht heel erg 'normaal' overkomt, heeft in een Nederlands hotel een onbetaalde rekening van bijna 1.000 euro achtergelaten. Nadat hun foto op Facebook terechtkwam, bleek dat het stel ook al een pak andere slachtoffers maakte.

'Henk' drinkt graag een pintje, 'Jolanda' liever porto. Dat blijkt uit de rekening van 970 euro die het duo achterliet in hotel Marcant in het Nederlandse Tubbergen. Het gepensioneerde echtpaar logeerde er midden juli een hele week en genoot er elke avond van het diner. Toen gingen ze plots 'even het dorp in'. Ze lieten nog wat spullen achter in het hotel, maar keerden nooit meer terug. "Die mensen kwamen heel normaal en joviaal over", zegt uitbater Marc Nolte aan Tubantia. "Daarom zocht ik er niks achter. Geen gewone klanten, maar bijna vrienden. Maar ze hebben echt misbruik gemaakt van ons vertrouwen."

Dildo

Sinds de oproep op Facebook, blijkt dat het koppel ook al eerder dit jaar slachtoffers maakte. Het Dagblad van het Noorden kwam te weten dat de wanbetalers nog rekeningen hebben openstaan in vier hotels in de buurt Drenthe en Groningen. "Joviale, vriendelijke en sociale mensen", zegt Elly Bakker van hotel Bieze. "Maar ze moeten ons nog 500 euro." Ook Hostel en Herberg De Esborg kreeg het koppel over de vloer. "Ze bleven zeven nachten bij ons, eind maart en begin april. Ze moeten ons nog 700 euro." In februari vertrokken ze in een B&B in Groningen zonder te betalen. In plaats van geld, lieten ze er wel iets anders achter. "Lege flessen, ondergoed, wat toiletartikelen en... een dildo", zegt de uitbater. Bij het inchecken, maken 'Henk en Jolanda' telkens gebruik van vervalste identiteitsdocumenten.

En niet alleen in de horeca slaan ze hun slag. Ook een pastoor meldde zich als slachtoffer. "Afgelopen zondag waren ze bij mij in de kerk in Emmen", vertelt pastoor Albert Buter op Facebook. "Probeerden met een zielig verhaal geld te krijgen. De man had zich via internet goed ingelezen alvorens een gesprek met mij te beginnen. Kwam verbazingwekkend overtuigend over."

Met een soort babbeltruc zouden ze zich bij een ouder koppel thuis binnengepraat hebben, om hen daar 150 euro af te luizen.