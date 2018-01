#HelpHermien: iedereen massaal in actie om ontsnapte koe te redden van slagersmes Eefje Oomen

25 januari 2018

17u02

Bron: AD.nl 183 Veel Nederlanders komen in actie om de ontsnapte koe Hermien van het slagersmes te redden. Zo heeft het enige grote ‘Koeienrusthuis’ toegezegd een plekje voor de meest besproken koe van Nederland vrij te maken. En is de Partij voor de Dieren inmiddels met een crowdfunding voor de verzorging van het dier begonnen. Eigenaar Herman Janssen heeft zojuist gezegd dat de koe gratis mag worden opgehaald.

Volgens Bert Hollander, oprichter van het Koeienrusthuis, zitten er nog behoorlijk wat 'haken en ogen' aan de reddingsactie. Allereerst moet Hermien maar eens gevangen worden en makkelijk gaat dat volgens hem niet worden. Hollander: "Ze loopt al zes weken vrij rond en reken maar dat ze heel schuw is geworden; beducht voor elk mens dat bij haar in de buurt komt. Daarom wordt er nu ook gesproken over ‘afschieten’. Omdat men haar maar niet te pakken krijgt."

'Koeienfluisteraar' Joep Driessen vindt dat de mensen in het Nederlandse Lettele, de woonplaats van Hermien, het tot nu toe niet goed hebben aangepakt. Volgens hem hadden er helemaal geen artsen of jagers aan de vangst van Hermien te pas hoeven komen: die hebben de koe de afgelopen weken proberen te verdoven en doden. Driessen: "Maar een koe lokken is eigenlijk vrij simpel: je hebt er alleen maar andere koeien voor nodig."

Driessen, van huis uit dierenarts, stelt voor een paar koeien in de buurt van Hermien te laten grazen. "De koe zal daar dan vanzelf op afkomen: koeien zijn kuddedieren, hebben behoefte aan gezelschap. Als ze dan allemaal samen zijn, en tot rust zijn gekomen, kan je ze, hup, in één keer op een wagen laden." Hermien zal in haar eentje overigens ook niet zomaar het loodje leggen, zegt hij. "In het bos is er vaak toch genoeg te eten: takken, bladeren, gras."

Als Hermien gevangen wordt, kan ze in principe terecht bij het Koeienrusthuis van in het Friese plaatsje Oldeberkoop. In principe. Want er staan al wel twintig andere koeien ‘op de wachtlijst’. "Maar als de nood hoog is, kunnen we natuurlijk altijd wel een plekje vrijmaken. Als Hermien eenmaal gevangen is, is het een koud kunstje haar per veewagen naar ons toe te voeren."

Hollander wil al te enthousiaste ‘Hermienredders’ er wel op wijzen dat de opvang van een koe ‘een behoorlijk prijskaartje’ heeft. Hollander: "Waar mensen niet bij stilstaan, is dat het onderhoud van zo’n koe ook veel geld kost. Een koe kan, mits de omstandigheden goed zijn, wel zo’n twintig jaar leven en kost ons hier – qua verzorging en voer - zo’n 160 euro per maand. Dat is veel geld en we merken dat het ons al moeite kost om fondsen bij elkaar te schrapen voor de 45 dieren die we al hebben. Mensen zijn vaak in het begin heel enthousiast om aan zo’n reddingsactie mee te doen, maar het gaat erom dat ze ons ook op de lange duur financieel steunen."

Om aan deze noodkreet te voldoen is Kamerlid Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren inmiddels een crowdfundingsactie voor de koe gestart onder de hashtag #cowfunding

Cowfunding, dus eigenlijk :) Help Hermien! #HelpHermien #Cowfunding 🐮 https://t.co/b6d7oEzOjg Esther Ouwehand(@ estherouwehand) link

Eigenaar Herman Janssen wil het dier best afstaan aan het rusthuis. "Als er mensen zijn die de koe willen hebben, kunnen ze hem voor niks krijgen van mij. Maar dan is het ook hun verantwoordelijkheid. Ik ben nu verantwoordelijk voor de koe - ook als er ongelukken gebeuren. Als mensen zich er hard voor willen maken, dan trek ik mij terug.'' Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren reageert daarop: "Dat zou heel lief zijn. Want Hermien moet gewoon blijven leven.''

Hollander gaat ervan uit de koe aan al dit gedoe een behoorlijk ‘stresssyndroom’ heeft overgehouden. "We hebben eerder een koe gehad, Victoria, die ook was losgebroken. Die heeft zich in ons rusthuis heus wel aangepast, maar ze bleef altijd wat anders. Zodra er iets ongebruikelijks gebeurde - een dierenarts die langskwam- werd ze weer heel schuw. Ik noem dit soort koeien zelf altijd ‘een beetje borderliners’. Ze lijken mak maar kunnen om het minste of geringste gaan flippen. Ze hebben het vertrouwen in mensen een beetje verloren."

'Koeienfluisteraar' Driessen denkt dat het wel goed gaat komen met Hermien. "Die Limousinkoeien zijn wel vrij temperamentvolle beestjes, maar als Hermien eenmaal weer terug bij de kudde is, zal de situatie wel normaliseren.''

Koe Hermien is op social media inmiddels het gesprek van de dag. Er worden onder de verschillende hashtags #FreeHermien, #SaveHermien en #KoeHermien allerlei reddingsacties gesuggereerd.

Laat haar leven !!!!!! Losgebroken koe Hermien is slager, jager, agent en boer al weken te slim af https://t.co/9Druo9dIot Martine PRENEN(@ martineprenen) link

Ik neem aan dat iedereen die nu loeit dat koe #Hermien gered moet worden, vegetarisch is. Nicolien Badura(@ nicolienbadura) link

De koe zou samen met andere koeien begin december al vervoerd worden naar een slachthuis, maar brak samen met haar zus los. Die zus is inmiddels gevangen, maar Hermien is tot op heden steeds ontsnapt aan de mensen die haar wilden vangen. Zelfs een jager lukt het niet om haar neer te schieten. Die jagersactie vindt Hollander als koeienkenner overigens vreemd. "Ik denk niet dat een jager een krachtig genoeg geweer heeft voor zo’n groot dier. Daar zal toch een agent aan te pas moeten komen."