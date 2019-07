“Help ons uit deze nachtmerrie”: Belgische man zwaargewond na aanval in Panama KVDS

31 juli 2019

11u11 4 Er is een online geldinzamelingsactie gestart voor een Belgische man die in Panama zwaargewond raakte bij een geval van agressie. Didier Spautz uit Brussel baat samen met zijn partner een rooftopbar uit in Bocas del Toro – in het noordwesten van het land – en het zou een werknemer geweest zijn die hem aanviel. Het geld moet dienen om zijn medische kosten te helpen betalen en de man naar België te repatriëren, want ter plaatse blijkt hij niet de hulp te krijgen die hij nodig heeft. Buitenlandse Zaken liet al weten dat onze ambassade in Panama Stad op de hoogte is van de feiten en in contact staat met de familie.

“Elke landgenoot kan consulaire bijstand krijgen als hij in de problemen zit”, benadrukt woordvoerder Karl Lagatie van Buitenlandse Zaken, zonder (om privacyredenen) verder in te gaan op het specifieke dossier. “De familie moet daar wel zelf om vragen.”

11.000 euro

De geldinzameling werd op 20 juli opgestart door de schoonzus van Spautz, Lola Lavaud. Intussen is er al meer dan 11.000 euro gedoneerd. De vrouw vertelt ook wat er precies gebeurd is.





“Didier werd vanachteren aangevallen door een personeelslid van zijn zaak”, klinkt het. “Hij werd de keel dichtgeknepen en verloor het bewustzijn. Zijn hersenen kregen een tijdlang geen zuurstof. Hij klaagde na het incident over pijn in zijn hoofd en zijn arm, hij had evenwichtsstoornissen en bleek nog maar 80 procent te zien uit een van zijn ogen.” (lees hieronder verder)

De man trok naar het plaatselijke ziekenhuis, maar daar werd hij volgens Lavaud naar huis gestuurd met de boodschap dat er niets aan de hand was. “De volgende avond zakte Didier in elkaar en kon hij zich niet meer bewegen”, klinkt het. “Met de hulp van enkele buren werd Didier teruggebracht naar het ziekenhuis in Bocas. Een dokter gaf toen eindelijk de opdracht om hem naar het ziekenhuis in de stad Changuinola te brengen. Hij vroeg ook om meteen een CAT-scan te maken.”

Radioloog

Het duurde uiteindelijk nog tot de volgend dag eer de man bij een radioloog terechtkon. “Toen de monitor van Didier de hele tijd piepte om te melden dat hij niet normaal ademde, was de uitleg van het medisch personeel dat de machine niet goed werkte”, klinkt het. “Ze zeiden ook aan Bambou (Legrève, de partner van Spautz, ook afkomstig uit Brussel, red.) dat hij stil moest zijn toen hij zijn bezorgdheid uitdrukte en liet merken dat hij bang was.” (lees hieronder verder)

9 uur later bracht de scan aan het licht dat Spautz in kritieke toestand was en dat hij ter plaatse niet geholpen kon worden. Daarop werd hij naar een privéziekenhuis gebracht, 5 uur verderop in de stad David, waar hij terechtkon bij een neuroloog en waar een MRI genomen kon worden.

Halsslagader

Die toonde dat er een obstructie was in zijn aorta en zijn halsslagader en dat er letsels waren aan de achterkant van zijn hersenen, die konden verklaren waarom hij zijn linkerarm en -been niet kon bewegen en hij niet kon slikken. “Hij heeft niets meer gegeten en gedronken sinds de aanval”, aldus Lavaud. “Doordat hij niet kan slikken, moet hij de hele tijd hoesten en dat maakt rusten of slapen zo goed als onmogelijk.” (lees hieronder verder)

Volgens zijn schoonzus heeft de man wel een ziekteverzekering, maar komt die alleen tussen bij behandelingen in openbare ziekenhuizen. En dat maakt dat ze nu in financiële moeilijkheden zitten. “We hebben dringen geld nodig om zijn medische kosten te betalen”, klinkt het. “Die lopen intussen op tot bijna 54.000 euro. En de prijs om hem naar België te repatriëren om hem degelijke medische hulp te geven, wordt geschat op ruim 13.000 euro.”

Moeder

De moeder van Spautz zou de dag na het incident al naar Panama gevlogen zijn om haar zoon bij te staan. Alix Dugauquier is volgens Lavaud ook degene die het geld zal ontvangen. Het zal op haar Belgische rekening terechtkomen en daar heeft ze in Panama toegang toe. “We voelen ons zo triest en zo bang en we appreciëren alle hulp om ons uit deze nachtmerrie te halen”, klinkt het nog.