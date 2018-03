“Help ons. Er zijn mannen buiten. Ik hoor schoten”: prinses die thuisland Dubai ontvluchtte vermist na griezelig laatste telefoontje KVDS

20 maart 2018

19u16

Bron: El País, Daily Mirror 3 Er is een zoekactie gestart naar een van de dochters van de emir van Dubai. Latifa Bint Mohammed Bin Rashid Al Maktoem (32) wilde het land naar eigen zeggen ontvluchten uit angst voor haar vader en kreeg daarbij de hulp van een Finse vriendin en een voormalig Franse geheim agent. Eerst nam de jonge vrouw nog een video op voor het geval er iets fout zou gaan. De beelden werden nu verspreid omdat haar advocate na een verontrustend laatste telefoontje niets meer van haar hoorde.

“Help ons, alsjeblieft. Er zijn mannen buiten. Ik hoor schoten en ik heb me verborgen met een vriendin.” Dat was het laatste wat de Britse advocate Radha Stirling van de non-profitorganisatie ‘Detained in Dubai’ – die mensen helpt die verstrikt zijn geraakt in het Arabische rechtssysteem – hoorde voor de lijn verbroken werd. Het was zondag 4 maart iets voor half zeven ’s avonds in Londen en aan de andere kant was een vrouw te horen geweest die beweerde dat ze een van de dochters van de emir van Dubai was. En dat ze probeerde te ontsnappen aan haar vader en haar land.

Risico's

Eind februari had de vrouw ook al contact met Stirling opgenomen en haar een video bezorgd. Daarin vertelde ze over haar plannen om het land uit te vluchten, de risico’s die dat inhield en vroeg ze om de opname te verspreiden als ze zou verdwijnen. “Hallo. Mijn naam is Latifa Mohammed al Maktoem”, zegt ze in het Engels op de beelden die vrijdag werden vrijgegeven. “Ik ben geboren in december 1985. Mijn moeder is Huriah Ahmed Alimarah uit Algerije. Mijn vader is de eerste minister van de Verenigde Arabische Emiraten en heerser van Dubai.” (lees hieronder verder)

Latifa Al Maktoum - FULL UNEDITED VIDEO - Escape from Dubai - Hervé Jaubert MYSTERY OF THE RUNAWAY 'PRINCESS' AS 'DAUGHTER' OF DUBAI'S RULER SHEIKH MOHAMMED CLAIMS SHE HAS FLED THE COUNTRY AFTER BEING 'DRUGGED AND JAILED FOR THREE YEARS IN THE ARAB STATE' - http://www.dailymail.co.uk/news/article-5478493/Runaway-Princess-mystery-ruler-Dubai-daughter-flees-country.html LAST HEARD FROM ON SUNDAY MARCH 4TH, 6PM GMT, ON A BOAT NEAR GOA, INDIA.

Vervolgens vertelt ze over de reden waarom ze weg wil uit haar land. En die blijkt te maken te hebben met haar vader, Sjeik Mohammed bin Rasjid Al Maktoem (68). Die werd door het magazine Forbes de vijfde rijkste man ter wereld genoemd en deelt met de Britse koningin een passie voor renpaarden. Volgens de vrouw in de video zou hij echter niet de man zijn die hij laat uitschijnen en beknot hij haar vrijheid. Zo zou ze al sinds 2000 het land niet uit mogen, niet mogen rijden en de klok rond in de gaten gehouden worden. “Ik weet niet wat hij me kan aandoen”, zegt ze in een monoloog van 40 minuten. “Mijn vader is de belichaming van het kwaad. Hij is verantwoordelijk voor de dood van zo veel mensen. Zijn imago van familieman is maar een PR-stunt.”

De vrouw – die zegt een van de 30 zonen en dochters van de emir te zijn bij zijn 6 vrouwen - vertelt verder dat ze al een keer eerder probeerde te vluchten, in 2002, toen ze 16 was. Dat mislukte en ze werd toen naar eigen zeggen drie jaar in de gevangenis gegooid en gefolterd.

Bronnen

“We hebben haar identiteit kunnen verifiëren”, vertelt Radha Stirling aan de Spaanse krant El País. “Een betrouwbare bron kent Latifa al 6 jaar en is erg ongerust. Volgens haar is het wel degelijk zij op de videobeelden. Dat werd intussen ook bevestigd door andere bronnen. We hebben intussen ook een kopie van haar identiteitskaart in ons bezit.” (lees hieronder verder)

De organisatie van Stirling kreeg eerder ook een dringend verzoek om hulp van een voormalige agent van de Franse geheime dienst, Jean-Pierre Hervé Jaubert. Hij zei dat hij de prinses hielp om uit het emiraat weg te raken. Ze gingen samen met een Finse vriendin Tiina Jauhiainen (41) aan boord van een jacht met Amerikaanse vlag en bevonden zich op zondag 4 maart om 11 uur ’s morgens nog op 90 kilometer voor de kust van India. Ze waren van plan om te ontschepen en via Mumbai naar de VS te vluchten. Maar 7 uur later kwam het laatste telefoontje van Latifa. En daarna niets meer. (lees hieronder verder)

De autoriteiten in Dubai weigeren commentaar te geven op het dossier. Volgens ‘Detained in Dubai’ zou een bron van de Indische inlichtingendienst gehoord hebben dat de vrouw leeft en dat ze werd teruggebracht naar Dubai. Het is niet duidelijk of het jacht geënterd werd, noch wat er dan precies gebeurd is met de twee andere passagiers aan boord.

Schip

“Wij hebben verder geen info over het schip en zijn opvarenden”, aldus Stirling, die haar zoektocht verderzet. “We proberen de betrokken overheden aan te sporen om hun landgenoten veilig thuis te krijgen. Als Hervé Jaubert ontvoerd is van een Amerikaans schip in Indische wateren, dat is dat illegaal. We zijn er zeker van dat internationale druk de veiligheid van alle betrokkenen kan garanderen. En we doen er alles aan om hen terug te vinden.”

Stirling contacteerde ook Scotland Yard en gaf de prinses op als vermist.