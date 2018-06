"Help mijn zussen": Turpindochter (17) kon mishandeling niet langer aan en belde bevend van angst 911 Joeri Vlemings

21 juni 2018

10u06

Bron: Time, CBS News 0 Het telefoontje van de ontsnapte zeventienjarige dochter van David en Louise Turpin naar de hulpdiensten werd gisteren afgespeeld tijdens een preliminaire hoorzitting van de ouders. Met een trillend en hoog kinderstemmetje vraagt de tiener "hulp voor haar zussen". Ze meldt de mishandelingen die de kinderen jarenlang moesten ondergaan. De Amerikaanse justitie moet nu beslissen of de ouders zich al dan niet voor de rechtbank moeten verantwoorden voor hun misdaden.

Het meisje zei aan de dispatcher dat twee jongere zusjes en een broer vastgeketend waren aan hun bed en dat ze dat niet langer kon verdragen. "Ze zullen 's nachts wakker worden en beginnen huilen", klinkt het in de opname. "Ze vroegen mij dat ik iemand zou bellen. Ik bel jullie dus in de hoop dat jullie mijn zussen kunnen helpen."

Het bewuste telefoontje van de tienerdochter van de Turpins zette in januari een reddingsoperatie in gang die wereldnieuws werd. Het meisje was kunnen ontsnappen uit het horrorhuis in Californië.

David en Louise Turpin hebben dertien kinderen, tussen de 2 en 29 jaar oud. Ze zonderden hen af van de buitenwereld en mishandelden hen. Sommigen begrepen niet eens de rol van de politie toen die begin dit jaar binnenviel in het huis in Perris, op 113 km van Los Angeles. Twee meisjes van 11 en 14 waren inderhaast losgemaakt, maar een 22-jarige jongen was nog vastgeketend. Hij vertelde de agenten dat hij en zijn zussen verdacht werden van het stelen van eten en van respectloos gedrag. De man werd in het begin met touwen vastgebonden, maar toen hij erin slaagde zichzelf te verlossen, werden zijn ketens in een periode van zes jaar alsmaar zwaarder. Dat bleek allemaal op de hoorzitting.

De kinderen kregen amper eten en speelgoed. Sommigen waren dan ook zwaar ondervoed. Wie de strenge regels niet volgde, kreeg slaag of werd met de haren getrokken. Het elfjarige meisje dat aan het bed geketend werd, had de armpjes van een peuter. Haar zus van een jaar ouder kende het alfabet niet. Het kroost had nauwelijks bewegingsruimte, maar mocht wel een dagboek bijhouden. Daarin staan naar verwachting zaken die de afschuwelijke verhalen van de Turpinkinderen kunnen staven.

Het zeventienjarige meisje had spraakmoeilijkheden en praatte als een veel jonger kind. Zij had haar ontsnapping twee jaar lang voorbereid, maar was doodsbenauwd toen ze door het raam klom. "Ze kon niet eens 911 intikken omdat ze zo beefde van angst", getuigde sheriff Manuel Campos. Ze kende haar buurt niet en moest haar eigen adres aflezen van een papiertje.

Aan de dispatcher zei ze: "Soms word ik wakker en kan ik niet meer ademen omdat het huis zo vuil is". Ze had zelf al een jaar geen bad meer genomen en stonk.

Op haar twaalfde moest ze tegen haar zin zonder onderbroek op de schoot van haar vader gaan zitten en moest ze daarover zwijgen van hem. David Turpin zou ook herhaaldelijk geprobeerd hebben haar onder dwang op de mond te kussen. En toen ze twee jaar geleden een video van Justin Bieber had bekeken, begon haar moeder haar te verstikken. Ze vroeg: "Wil je sterven?" Het antwoord was nee, maar daar wou Louise Turpin niet van weten: "Jawel, jawel, je wil wél sterven en naar de hel gaan". Ze liet niet los.

Louise Turpin dopte haar ogen met een doekje toen ze de opname van haar dochter hoorde. Vandaag gaat de preliminaire hoorzitting verder. De borg voor David en Louise Turpin staat op 12 miljoen dollar per kop. Ze pleiten onschuldig op de vele aanklachten - waaronder kindermishandeling en foltering - maar riskeren beiden levenslang als ze veroordeeld worden.