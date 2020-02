“Help mij! Help mij!” Snowboarders filmen dramatische redding van Britse vrouw bedolven onder lawine in Zwitsers skigebied ADN

20 februari 2020

11u52 1 Het was een snowboardsessie als een ander die dag in het Zwitserse skiresort Verbier. Althans, dat dacht Victor Liebenguth toch. Zalig zonnetje, gezellig sjezen met de makkers op een vers en krakend sneeuwtapijt. Tot hij plots getuige was van een lawine iets verderop en zag hoe de krachtige sneeuwmassa twee vrouwen opslokte.

De professionele snowboarder, die zelf in het Zwitserse dorp woont, schoot meteen met zijn vrienden in actie om de slachtoffers te helpen uitgraven. De GoPro op zijn hoofd filmde de dramatische redding van één van de vrouwen, die ze hadden gevonden dankzij de grote oranje airbag in haar skipak die open was gesprongen toen ze omvergekegeld werd door het witte gevaar.

Graven

“Help mij! Help mij!”, schreeuwt de Britse - terwijl haar redders haar gezicht vrijmaken zodat ze beter kan ademen. Het groepje snowboarders is duidelijk goed voorbereid. Ze halen schoppen uit hun rugzakken, en dan is het graven, graven, graven. De bedolven blonde vrouw is totaal in paniek en smeekt om ook haar vriendin te zoeken. En dan kan ze zich eindelijk loswrikken. De beelden eindigen met de landing van een reddingshelikopter. Beide vrouwen kwamen er uiteindelijk met de schrik vanaf.

Waarschuwing

Victor legt op Instagram uit dat de beelden dateren van donderdag 30 januari. De vrouw was in een groepje van zo’n tien mensen buiten de piste aan het skiën toen de lawine toesloeg. De snowboarder zegt eigenlijk geen fan te zijn van zulke beelden op sociale media. Maar hij besloot de video toch te posten, als waarschuwing om steeds de nodige veiligheidsmaatregelen te treffen.

Lawinegevaar

Het Zwitserse skigebied Verbier staat bekend om zijn off-piste skiën. Het organiseert ook jaarlijks de spectaculaire finale van de ‘Freeride World Tour’. Het skioord had die dag specifiek een waarschuwing afgegeven voor lawinegevaar. “Freeriden moet gepaard gaan met grote kennis van de condities en het terrein, en ervaring in risico-inschatting”, klonk het nog.

“Er was bijna een meter sneeuw bijgevallen op een stuk dat al vier weken droog stond, dus het risico op lawines was groot”, vertelt Victor. “We waren een helling aan het nemen toen we plots de grote lawine zagen aan de Creblet-pas. Twee meisjes die in het midden aan het snowboarden waren, werden het hardst getroffen. Wij waren als eerste ter plaatse en zochten naar noodbakens. Al snel vonden we het eerste slachtoffer, het tweede meisje kon 70 meter lager gered worden.”

Juiste reflexen en kennis

Victor laat weten dat nog een tweede lawine het gebied trof. “Terwijl we de meisjes aan het uitgraven waren, bleven mensen rondom ons skiën. Het onvermijdelijke gebeurde. Een tweede lawine kwam naar beneden en een derde persoon raakte geklemd. F***, dat was eng.”

“Verbier is werkelijk een freeride-mekka”, aldus nog Victor. “Maar iedereen die buiten de piste gaat, moet het juiste materiaal hebben, goed geïnformeerd zijn over de omstandigheden en vooral; goed getraind zijn in de veiligheidsvoorschriften op de berg, zodat ze de juiste reflexen en kennis hebben. Ik hoop dat deze beelden mensen een beetje zullen motiveren om goed te leren over lawinegevaar.”

Deze winter kwamen al 15 mensen om in lawines. De hogere temperaturen overdag, tot 15 graden, zorgen voor onstabiele sneeuwlagen Touring Reisbijstand

Al 15 doden

Touring Reisbijstand waarschuwde wintersporters die deze krokusvakantie gaan skiën of snowboarden gisteren nog voor lawines. “Deze winter kwamen al 15 mensen om in lawines. De hogere temperaturen overdag, tot 15 graden, zorgen voor onstabiele sneeuwlagen”, stelt de organisatie. Touring vreest vooral het stijgend aantal skiërs en snowboarders die onvoorbereid buiten de piste gaan, voor het avontuur of omdat de skipistes overbevolkt zijn.

