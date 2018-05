"Help, ik ben aangevallen en weet niet waar ik ben": noodoproep openbaart paniek van mountainbiker nadat zijn vriend is meegesleurd door poema Karen Van Eyken

24 mei 2018

10u50

Bron: Seattle Times, The Guardian, CBS News 0 Isaac Sederbaum was afgelopen zaterdag samen met een vriend, SJ Brooks, aan het mountainbiken in de Amerikaanse staat Washington toen ze werden aangevallen door een poema. Sederbaum kon ontkomen maar zijn vriend werd meegesleurd. Helemaal in paniek en bebloed belde hij de hulpdiensten. De transcripties van die noodoproepen zijn nu vrijgegeven.

De vrienden bevonden zich die zaterdagvoormiddag in de uitlopers van Cascade Mountain ten oosten van Seattle toen ze merkten dat een poema hen volgde.

De lokale autoriteiten verklaarden dat ze op de juiste manier reageerden door te proberen de poema af te schrikken en zelfs te slaan met een fiets, waardoor hij moest afdruipen. Maar toen ze even halt hielden om op adem te komen, keerde het dier op zijn stappen terug. Vervolgens beet de poema Sederbaum in zijn hoofd en schudde hem heftig heen en weer voordat hij zijn aandacht richtte op Brooks, die had geprobeerd om weg te rennen.

Zwaar bebloed kroop Sederbaum weer op zijn fiets en reed naar een plek waar hij opnieuw een telefoonsignaal had. Maar zijn eerste oproepen kwamen amper door. In een telefoontje kan de man nog net zeggen: "Kan je me horen?" en "Help!".

De dispatcher belt hem terug op. "Hallo, dit is 911. Het telefoongesprek werd afgebroken. Alles oké?" vraagt ze.

Ik werd aangevallen door een poema, mijn vriend ook. Ik weet niet waar ik ben. Ik probeer de berg af te komen. Isaac Sederbaum

"Nee", antwoordt hij met een panische angst. "Ik werd aangevallen door een poema, mijn vriend ook. Ik weet niet waar ik ben. Ik probeer de berg af te komen."

"Op welke berg ben je?"

"Ik weet het niet", zegt hij.

"Luister naar mij", zegt ze. "Luister, luister. Ik wil dat je ophangt en opnieuw belt naar 911 zodat we je locatie kunnen traceren."

Wanneer hij terugbelt, kan hij al iets meer informatie geven - dat hij zich ten noorden van North Bend bevindt. Terwijl de hulpdiensten proberen uit te vissen waar hij exact is aan de hand van het GPS-signaal, meldt Sederbaum dat hij een auto ziet en laat de wagen stoppen.

"Kun je even met 911 praten?" vraagt ​​hij vervolgens aan een vrouw in de wagen. "Ik werd aangevallen door een poema. Mijn vriend is nog daarboven."

Terwijl de vrouw op een kaart kijkt en aan de dispatcher uitlegt waar de slachtoffers zich bevinden, jammert Sederbaum op de achtergrond. "Je gaat niet sterven", probeert ze hem gerust te stellen.

Alles doet pijn Isaac Sederbaum

"Alles doet pijn", kermt hij.

"Ik weet het," zegt ze hem. "Maar je doet het echt geweldig door zo kalm te blijven."

Een ander voertuig stopt. Het is een vrachtwagen en de bestuurder stelt zich voor als Matt. Hij geeft meer informatie over de locatie en de toestand van Sederbaum.

"Hij is echt bang, hij wil hier zo snel mogelijk weg", laat Matt aan de hulpdiensten weten. "Hij heeft een paar grote wonden, vooral aan zijn rechteroor."

De eerste reddingswerker komt om iets na elf uur toe. Het duurt nog meer dan een half uur vooraleer de hulpdiensten de fiets van Brooke vinden en vervolgens zijn dode lichaam.

De poema stond nog op het lichaam van zijn slachtoffer en sloeg op de vlucht toen een agent een schot loste.

Uren later gingen rangers met behulp van honden op zoek naar het dier en brachten het om.

Er werd vastgesteld dat de poema ondervoed was. Een autopsie moet uitmaken of het dier ziek was.

Sederbaum mocht dinsdag het ziekenhuis verlaten. Brooks was het eerste dodelijke slachtoffer van een poema in de staat Washington in meer dan 94 jaar.