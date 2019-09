‘Held’ van El Paso aangehouden net voor zijn huldiging op het Witte Huis door Trump jv

12 september 2019

10u10

Bron: Washington Examiner 2 Donald Trump roemde eerder al de heldendaden van de 50-jarige Chris Grant, een slachtoffer van de schutter van El Paso in Texas. Grant beweerde dat hij de dader had afgeleid met flesjes frisdrank. Net voor hij maandag op het Witte Huis zou worden gehuldigd, werd de zogenaamde ‘held’ aangehouden door de Geheime Dienst.

Chris Grant kon de honneurs op het Witte Huis maandag niet zelf waarnemen, omdat hij tijdelijk werd vastgehouden. Zijn 82-jarige moeder, Mimi Grant, vertegenwoordigde hem dan maar: zij ontving een officieel certificaat tijdens de ceremonie waarop ook anderen gehuldigd werden.

Bij de schietpartij in de Walmart van El Paso op 3 augustus kwamen 22 mensen om het leven en raakten meer dan twintig anderen gewond. Een van hen was Christopher Grant (50). Hij zei in een interview met CNN dat hij flesjes frisdrank en andere voorwerpen naar de schutter had geworpen, waarop die op hem schoot. Grant wou naar eigen zeggen de dader afleiden en zo mensenlevens redden. Zelf liep hij, volgens een eerbetuiging van Trump vorige maand aan zijn adres, “twee ernstige schotwonden” op. Ook de Democratische presidentskandidaat Beto O’Rourke bezong de lof van Chris Grant enkele dagen na de moordende schietpartij.

Maar volgens de politie klopte er niet veel van het verhaal van Grant, voor wie ook een GoFundMe-pagina werd opgezet die meer dan 15.000 euro opbracht. De agenten bekeken uren videobeelden en die spraken de verklaringen van Grant tegen. Hij was op het beeldmateriaal weliswaar te zien maar zou helemaal niet de held geweest zijn die hij beweerde te zijn.

Bovendien bleek hij een strafblad te hebben en een voortvluchtige voor het gerecht te zijn. De Washington Examiner meldde dat Grant in maart acht maanden cel kreeg voor autodiefstal. In 2016 werd hij veroordeeld tot 18 dagen cel voor diefstal van tv-toestellen. Er was volgens de politie een aanhoudingsbevel tegen Grant uitgevaardigd, maar omdat hij niet zou worden uitgeleverd, liet de Geheime Dienst Grant even later toch gaan. De huldigingsceremonie had hij intussen dus wel gemist.