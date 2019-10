‘Held van de dag’ brengt stapel bankbiljetten die uit geldautomaat steekt netjes naar de politie IB

21 oktober 2019

02u21

Bron: Belga 0 Een man uit het Nederlandse Wageningen keek wel even raar op toen hij gisteren geld wilde afhalen aan de Stationsstraat in de stad. Uit de geldlade stak een flinke stapel bankbiljetten, die niet voor hem was bestemd.

Degene die vermoedelijk vóór hem dit geld had willen afhalen, was in geen velden of wegen meer te bekennen. De man besloot het geld uit de automaat te halen om vervolgens een bedrag van zijn eigen rekening te pinnen.

Hij hield de biljetten echter niet zelf, maar bracht het stapeltje naar de politie. Die was de man daar erg dankbaar voor en riep hem uit tot ‘held van de dag’.

De politie zoekt nog uit wat er gebeurd is. Als het geen storing blijkt te zijn, gaat de politie samen met de bank op zoek naar de rechtmatige eigenaar van het geld.

Om grappenmakers voor te zijn, laat de politie alvast weten dat het geen nut heeft om via Facebook te laten weten van wie het geld is.

