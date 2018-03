"Hel op aarde": in deze ondergrondse tunnels schuilen duizenden Syriërs voor bommenregen in Oost-Ghouta IVI

05 maart 2018

12u21

Bron: AP 1

De hel op aarde, zo wordt Oost-Ghouta in Syrië beschreven. Het leger van het regime van Assad bombardeert nog steeds de regio zonder ophouden. De afgelopen twee weken zijn al zeker 600 mensen om het leven gekomen. Duizenden burgers die vastzitten in Ghouta proberen te overleven door met z'n honderden samen te kruipen in kelders of tunnels.