“Heel goed mogelijk” dat shutdown in de VS tot na Nieuwjaar duurt SPS LH

23 december 2018

16u20

Bron: Belga, Washington Post 3 Het is “heel goed mogelijk” dat de gedeeltelijke shutdown van de Amerikaanse overheid blijft aanslepen tot volgend jaar. Dat heeft Mick Mulvaney, de stafchef van het Witte Huis, vandaag gezegd op televisiezender Fox News.

Sinds vrijdagnacht is er een budgetvergrendeling voor delen van de Amerikaanse regering, omdat tot nu toe geen nieuwe begrotingswet voor verschillende federale ministeries is goedgekeurd. Het gevolg: 800.000 overheidsmedewerkers moeten gedwongen met verlof of voorlopig zonder loon werken. Sommige departementen of andere openbare instellingen moeten hun deuren sluiten.

“Het is heel goed mogelijk dat de shutdown langer duurt dan 28 december en tot het nieuwe Congres wordt ingezworen”, zei Mulvaney op Fox News Sunday. Het nieuwe Congres wordt ingezworen op donderdag 3 januari, vanaf dan hebben de democraten er de macht. Nog volgens Mulvaney is president Donald Trump bereid om te praten over zijn eis om 5 miljard dollar vrij te maken voor de bouw van een grensmuur.



Aanleiding voor de escalatie is het geschil over de financiering van de grensmuur met Mexico. De Amerikaanse president Donald Trump weigert de begrotingswet te ondertekenen, indien hem geen 5 miljard dollar ter beschikking wordt gesteld voor de bouw van de muur. In het Congres is daar geen meerderheid voor te vinden. Volgens Mulvaney is Trump nu bereid om minder geld te aanvaarden, maar de stafchef weigerde op televisie een exact bedrag te noemen. De Democraten willen vooralsnog enkel 1,3 miljard dollar vrijmaken om het grenstoezicht te versterken.

Senaatsfractievoorzitter Chuck Schumer zei dat indien Trump de door hem veroorzaakte shutdown wil beëindigen, hij van zijn idee rond de grensmuur moet afstappen. "We willen een effectieve grensbeveiliging, geen muur", benadrukte Schumer.

Zelfs met een overeenkomst kost de formele procedure de nodige tijd. Indien de onderhandelaars van het Congres en het Witte Huis een compromis vinden, moeten het Huis van Afgevaardigden en de Senaat nog over de begrotingswet beslissen, die Trump dan nog moet ondertekenen. De gesprekken zijn momenteel even opgeschort, maar vanaf 27 december zouden het Witte Huis en het Congres opnieuw gaan onderhandelen

Trip naar Mar-a-Lago afgezegd

De Amerikaanse president Donald Trump bleef wegens de shutdown in Washington DC. Dat maakte Sarah Sanders, de woordvoerster van het Witte Huis, zaterdag bekend.

Trumps echtgenote Melania was vrijdag al vertrokken met een vlucht naar hun buitenverblijf in Mar-a-Lago, in Florida, maar zal volgens Sanders terugkeren zodat ze kerst samen kunnen doorbrengen.

Witte Huis zwaar onder vuur

De gedeeltelijke shutdown komt er op een moment dat het Witte Huis weer zwaar onder vuur ligt na de beslissing van Trump om de Amerikaanse troepen uit Syrië te halen. Minister van Defensie Jim Mattis gaf er de brui aan. Volgens Mulvaney wist Trump dat Mattis zou vertrekken. Hij gaf ook toe dat de terugtrekking niet populair is in het Pentagon.

De ultraconservatieve Mulvaney is pas een week aan de slag in het Witte Huis. Hij is er kabinetschef ad interim geworden na het vertrek van John Kelly.