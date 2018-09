"Heeft die vrouw in de lift Amerika gered?": senator wijzigt stem over Kavanaugh na confrontatie met slachtoffers seksueel misbruik bvb

29 september 2018

20u40

Bron: The Guardian 3 De definitieve stemming in de Senaat over Brett Kavanaugh als kandidaat-opperrechter voor het Federaal Hooggerechtshof in de VS is met een week uitgesteld. Daar had de Republikein Jeff Flake, lid van de Senaatscommissie om gevraagd. In die tijd kan de FBI de beschuldigingen tegen Kavanaugh onderzoeken.Eerst wilde Flake de benoeming van Kavanaugh nog goedkeuren, maar daar staken twee vrouwen een stokje voor: Ana Maria Archila en Maria Gallagher.

Gisteren zou de stemming in de Senaatscommissie plaatsvinden over de benoeming van de kandidaat-opperrechter Kavanaugh, maar dat liep niet zoals gepland. Senator Jeff Flake uit Arizona twijfelde al lang over zijn keuze. Aanvankelijk kondigde hij aan vóór Kavanaugh te stemmen. Hij beriep zich voor zijn beslissing op het vermoeden van onschuld dat centraal staat in het Amerikaanse rechtssysteem. Afgelopen donderdag getuigde Christine Blasey Ford over het seksueel misbruik waarmee zij te maken kreeg, maar Kavanaugh ontkende alle beschuldigingen.

Liftincident

Om 9.25 uur bevestigde Flake dus dat hij vóór Kavanaugh zou stemmen. Vijf minuten later, onderweg naar de Senaatscommissie, stapte hij de lift in. Daar werden de liftdeuren geblokkeerd door twee vrouwen die zelf slachtoffer zijn van seksueel misbruik. Hun doel: de senator van gedacht doen veranderen.

Beide vrouwen maakten deel uit van een delegatie om Christine Blasey Ford te steunen en om zich te verzetten tegen het feit dat er een opperrechter zou gekozen worden die beschuldigd wordt van seksueel misbruik. "Heeft die vrouw in de lift Amerika gered?", was een vraag die de Democratische politica Emmy Bengtson stelde op Twitter, maar het gaat dus eigenlijk over twee vrouwen.

De 39-jarige Ana Maria Archila uit Queens had nog nooit haar verhaal gedaan. Zij nam als eerste het woord en onthulde dat ze misbruikt werd op haar vijfde. "Ik vertelde mijn verhaal, omdat ik voelde dat Ford de waarheid vertelde tijdens haar getuigenis", aldus een emotionele Archila. Zij richtte zich tot Flake: "U laat het toe dat iemand die een vrouw seksueel misbruikt heeft, opperrechter in het Federaal Hooggerechtshof kan worden. Dat kan ik écht niet dulden. U hebt zelf kinderen, denk aan hen!" Ze wilde dat hij haar woede zou voelen. "Kavanaugh is echt gevaarlijk voor de vrouwen", zo zei Archila vandaag, een dag na het liftincident. "Dankzij de getuigenis van Ford heb ik nu ook mijn verhaal aan mijn ouders kunnen vertellen. Ik moet er nu over nadenken hoe ik dat alles met hen ga kunnen verwerken." Archila vertelt dat zij en Gallagher senator Flake dwongen te luisteren. "Hij moest onze emoties zien en nogmaals nadenken over zijn beslissing."

Daarna kwam Maria Gallagher (23) uit Westchester aan het woord: "Ik werd ook seksueel misbruikt en niemand geloofde me toen." Hoe langer de vrouwen aan het woord waren, hoe sterker ze leken te worden. Flake vermeed gedurende twee minuten alle oogcontact met de vrouwen, maar er was geen ontsnappen aan. Hij mompelde de hele tijd "dankjewel" en "het spijt me". "Kijk naar mij!", beval Gallagher hem. "Zeg me dat het je niet kan schelen wat er met mij gebeurd is en dat je een persoon die zelf misbruik heeft gepleegd, gaat steunen om opperrechter te worden." CNN was op dat moment aanwezig en filmde het hele gebeuren. Vandaag vertelt Gallagher dat ze kort na het liftincident telefoon van haar moeder kreeg, die nooit iets heeft geweten. "Het volgende gesprek met mijn familie zal heel moeilijk worden."

In tegenstelling tot de Democratische senatoren lijken Archila en Gallagher er wel in te slagen om de benoeming van Kavanaugh tegen te houden. De twee vrouwen willen het politieke landschap hervormen. Zij tonen de wereld hoe macht er echt uitziet.

Om 10 uur ging de Senaatscommissie van start en werd het uur van de stemming in de Senaat vastgelegd: 13.30 uur.

Stemming

Op het filmpje is niet te zien welk effect de ontmoeting had op Flake. Maar tussen het moment dat de liftdeuren eindelijk sloten en het moment dat hij zijn stem moest uitbrengen, was zijn mening duidelijk veranderd. Dat verbijsterde zijn Republikeinse collega's.

Om 12.17 uur, iets meer dan een uur voor de stemming in de Senaat, verliet Flake de zaal. Hij werd gevolgd door enkele Democraten. Op dat moment waren er besprekingen achter de schermen aan de gang. Om 13.30 uur, normaal gezien het moment van de stemming, was het zitje van Flake nog steeds leeg. Uiteindelijk, om 13.51 uur, kwam Flake terug en hij kreeg meteen het woord. Hij verbaasde iedereen toen hij voorstelde om een FBI-onderzoek te laten uitvoeren naar Kavanaugh en de beschuldigingen aan zijn adres, vooraleer de voltallige Senaat kan stemmen over zijn benoeming. Zolang dat niet gebeurd is, krijgt Kavanaugh van hem geen ja-stem in de volgende ronde, beklemtoonde Flake. "We mogen geen overhaaste beslissingen nemen. We geven de FBI een week de tijd om een onderzoek te voeren."

De Republikeinse leiders hadden zich bijna twee weken lang verzet tegen een dergelijk onderzoek. Maar door het feit dat Flake om uitstel vroeg, en senator Lisa Murkowski zijn mening daarin volgt, had de partij geen andere keuze. Om 15.35 uur werd dan verkondigd dat de FBI nog maximaal een week extra mag onderzoeken.

Afgrond

Waarnemers zeggen dat die extra week goed is. Zo komt er een einde aan de heel chaotische week. "Jeff Flake zou dit land kunnen redden van de afgrond", aldus historicus Michael Beschloss.