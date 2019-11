“Heb jij nog de moed te roken?”: Chinese arts deelt schokkende beelden van longen kettingroker mvdb

19 november 2019

14u18 0 Een Chinese arts heeft de longen van een overleden 52-jarige geweigerd voor transplantatie. De zwart geblakerde organen bleken compleet ongeschikt: het gevolg van de meer dan dertig jaar durende rookverslaving van de vijftiger.

Dokter Chen Jingyu verbonden aan een ziekenhuis in de oostelijke industriestad Wuxi, besloot om videobeelden van de operatie te delen als antirookcampagnemiddel. “Heb jij nog de moed om te roken?” , luidt de begeleidende tekst op Chinese sociale media. Het schokkende filmpje is al meer dan 25 miljoen keer bekeken.

De patiënt leed aan verschillende longaandoeningen. De kettingroker onderging bij zijn ziekenhuisopname geen röntgenscan. Zijn familie stemde in met donatie nadat de man hersendood was verklaard. “De eerste tests rond de zuurstofindex waren nog in orde, maar dat veranderde toen we de longen konden vastnemen. We realiseerden ons meteen dat ze niet in aanmerking kwamen om getransplanteerd te worden”, verklaarde de specialist aan Asiawire.

China telt meer dan 300 miljoen rokers, een derde van het wereldtotaal volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. De totale Chinese sigarettenconsumptie in 2009 bedroeg bij benadering 2,3 triljoen. Elke 30 seconden overlijdt een Chinees als gevolg van tabaksgebruik.