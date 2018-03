“Heb je je benen dichtgedaan?”: rechter onder vuur na brute ondervraging van slachtoffer verkrachting KVDS

30 maart 2018

12u12

Bron: Asbury Park Press, CBS News, The Hill 0 Er is een onderzoek gestart naar een Amerikaanse rechter die het slachtoffer van een verkrachting op een brute manier ondervroeg in de rechtszaal. John Russo uit New Jersey moet zich verantwoorden voor het schenden van de gedragsregels omdat hij de vrouw onder meer de vraag stelde of ze haar benen had proberen dicht te doen om de aanranding te voorkomen.

Het incident gebeurde in 2016, tijdens een hoorzitting over een omgangsverbod dat de vrouw had aangevraagd tegen een man die ze beschuldigde van verkrachting. De kerel zou haar ook verbaal en fysiek mishandeld hebben, haar wagen onklaar hebben gemaakt, gedreigd hebben dat hij haar huis zou platbranden, van haar gestolen hebben en gedreigd hebben dat hij haar dochter zou afnemen.

Seks

Volgens het verslag van de zitting stelde de rechter enkele erg brute vragen toen de vrouw de aanranding beschreef. “Weet je hoe je iemand ervan kan weerhouden om seks met je te hebben”, vroeg de rechter. Toen de vrouw antwoordde dat ze dat wist en dat één manier weglopen was, klonk het: “Je benen dichtdoen? De politie bellen? Heb je een van die dingen gedaan?”

Volgens de klacht die deze week werd ingediend, zou rechter Russo het slachtoffer “slecht behandeld” hebben. En dat zou niet de eerste keer geweest zijn. Hij wordt ervan beschuldigd dat hij de juridische gedragscode nog al overtreden zou hebben.

Zo zou hij onder meer een vonnis hebben geveld in een zaak over alimentatie waarbij hij beide partijen kende. In zijn vonnis herriep Russo een eerder oordeel van een rechter in de zaak. Die had gedreigd om de betrokken man een dagvaarding te geven als hij 10.000 dollar aan achterstallige alimentatie weigerde te betalen. Russo verminderde dat bedrag tot 300 dollar.

Nieuwe klacht

De rechter uit Ocean County wordt in de nieuwe klacht ook beschuldigd van belangenvermenging. Hij zou zijn ambt gebruikt hebben om een persoonlijke zaak te regelen in Burlington County. En hij zou ook op een verkeerde manier gecommuniceerd hebben in een vaderschapszaak, door met maar één van beide partijen in het dossier te spreken.

Volgens de advocaat van John Russo heeft de rechter niets te verbergen en kijkt hij uit naar de zaak. “Hij zal dan een antwoord bieden op de aantijgingen tegen hem”, aldus David Corrigan. Voorlopig wil de verdediging echter niets kwijt over de zaak. Russo – die in een vorig leven burgemeester was van Toms River en zoon is van een voormalig senator van de staat New Jersey - staat sinds vorig jaar op non-actief. Dat is het resultaat van nog een andere zaak.

Seksistisch

Hij zou onder meer een dossier naar het hoofd van een vrouwelijke griffier gegooid hebben waartegen hij eerder seksistische opmerkingen had gemaakt en partijen in enkele zaken slecht behandeld hebben. Toen hij weigerde om een psychologische evaluatie te ondergaan, werd hij geschorst. Hij heeft daarvoor intussen wel een klacht ingediend tegen zijn meerderen.

Russo zou verder ook bizarre en bedreigende opmerkingen hebben gemaakt, woede-uitbarstingen gekregen hebben en zich “emotioneel extreem onvolwassen” hebben gedragen.

De klacht tegen Russo werd ingediend door een speciaal comité dat toeziet op het naleven van de gedragsregels van rechters. Het is het hooggerechtshof van de staat New Jersey die zich nu over het dossier moet uitspreken. Een potentiële straf kan gaan van een publieke berisping tot een schorsing of zelfs ontslag.