“Heb je dan geen gevoelens?”: vrouw die als seksslavin gebruikt werd door IS-strijder confronteert aanrander op tv KVDS

02 december 2019

12u17

Bron: The Sun, RTL, HLN 10 “Kijk me aan! Waarom heb je me dit aangedaan? Waarom?” Met die woorden heeft een vrouw die op haar 14de maandenlang verkracht werd door een IS-strijder, haar aanrander ter verantwoording geroepen op de Iraakse televisie. Op de beelden is te zien hoe de man – in gele overal en met zijn handen in boeien – geen enkele keer opkijkt tijdens de heftige confrontatie.

De vrouw is de Iraakse Ashwaq Ta’lo. Ze haalde in de zomer van vorig jaar het wereldnieuws toen ze op een Koerdische nieuwssite getuigde over hoe ze als vluchtelinge in Duitsland oog in oog was komen te staan met de IS-terrorist die haar vier jaar eerder had gekocht en gebruikt al seksslavin, nadat ze ontvoerd was door terreurgroep Islamitische Staat. Ze was na 10 maanden van misbruik aan de man kunnen ontsnappen en in 2015 in een asielcentrum in Stuttgart terechtgekomen.

Hals over kop

Het was daar op straat dat Abu Humam plots weer voor haar neus stond. Volgens de yezidi-vrouw – een religieuze minderheid in het noorden van Irak – zou de man geen schaamte getoond hebben en haar opnieuw bedreigd hebben. Daarop keerde ze hals over kop terug naar haar familie in Irak. “Ik vrees voor mijn leven”, vertelde ze. “Ik voel me veiliger in het Midden-Oosten.”





Ze beweerde ook dat ze niet was geholpen door de Duitse politie, maar dat bleek niet helemaal te kloppen. Er zou wel degelijk een robotfoto van de man gemaakt zijn, maar hij bleek onvindbaar.

Intussen zou hij dan toch gevat zijn of zo lijkt het toch op de Iraakse televisie. Daar werd een man geconfronteerd met Ashwaq Ta’lo tijdens een speciaal televisieprogramma. Dat luistert naar de naam ‘In de greep van de wet’ en confronteert jihadi met de verschrikkingen die ze aanrichtten. In primetime. Deze keer was Ashwaq Ta’lo te gast.

Misbruikt

Terwijl ze voor haar vermeende aanrander staat, vraagt ze hem waarom hij haar heeft misbruikt. “Heb je geen gevoelens? Heb je eigenwaarde?”, vraagt ze de man, die geen enkele keer opkijkt. “Ik was 14 jaar. De leeftijd van je dochter, je zoon en je zus. Je hebt mijn leven verwoest. Hij heeft al mijn dromen van me afgepakt. Nu kom je erachter hoe het voelt om gestraft te worden.”

Op het einde van het fragment lijkt de vrouw flauw te vallen.

Of de man in het filmpje inderdaad Abu Humam is, hoe hij gevat werd en of hij intussen een (eerlijk) proces kreeg en veroordeeld is, blijkt niet uit de beelden. Goed ziet het er in elk geval niet uit voor hem, want op dit moment worden er aan de lopende band ‘processen’ gevoerd tegen IS-strijders. Die duren soms maar tien minuten en eindigen vaak met de doodstraf.