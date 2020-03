“Hattie wordt graag vastgepakt”: papa deelt ontroerend relaas van dochtertje (4) dat omkwam in tornado Joeri Vlemings

11 maart 2020

12u17

Bron: CNN 0 De vierjarige Hattie Collins was een van de vijf kinderen uit Putnam County in Tennessee die vorige week omkwamen tijdens een krachtige tornado. Haar papa, Matt Collins, doet op Facebook het verhaal van dat vreselijke moment. Hartverscheurend.

“Hattie wordt graag vastgepakt”, begint Matt Collins zijn post. Het blijkt de rode draad in het veel te korte leven van de kleine Hattie. De vader vertelt hoe Hattie zich dagelijks in het ouderlijke bed nestelde, tussen mama en papa in. Dat was ook zo die fatale ochtend van 3 maart, toen Matt Collins en zijn echtgenote Macy via de telefoon gewaarschuwd werden voor de aanstormende tornado.

“We haalden Hattie onmiddellijk uit het bed en liepen zo snel mogelijk naar de kamer van Lainey om ook haar uit de wieg te pakken”, schrijft Collins. Lainey is het jongere zusje van Hattie. “Macy greep Lainey vast, ik had Hattie, toen we op de grond vielen. Het geluid rondom ons had ik nog nooit gehoord. Een oorverdovende stilte.”

De tornado sloeg onverbiddelijk toe bij het gezin Collins. Hun huis werd helemaal verwoest. “De storm sleepte ons alle vier ergens naar de voordeur, vermoeden we. We zaten in het vuil, in de kruipruimte, maar waren samen.” Matt en Macy Collins verloren toen allebei het bewustzijn. Ze werden wakker bij hun buren aan de overkant. Zij lichtten hen in over wat er gebeurd was.

Overleden in armen van buur

Alle vier waren ze gewond. “Macy had Lainey vast, ik had Hattie vast. We hebben hen nooit losgelaten”, gaat Matt Collins verder op Facebook. Een buurman nam de kindjes uit de armen van Matt en Macy en gaf ze door aan andere buren. Hulp werd ingeroepen, maar de ambulance kwam te laat voor Hattie. Het meisje was al overleden, ze was amper 4,5 jaar oud. De buurman hield haar nog altijd in zijn armen. “Hattie wordt graag vastgepakt”, herhaalt papa Matt. “Mijn meisjes hebben de grond nooit geraakt.”

Buren braken nog een deur uit om die te gebruiken als brancard voor mama Macy. Beide ouders en hun dochtertje Lainey brachten het er levend vanaf. Hattie helaas niet. “Woorden schieten tekort om te zeggen hoe we ons voelen. De pijn is soms ondraaglijk en is er altijd. We worden wel van alle kanten overrompeld met liefde en steun”, aldus nog Matt Collins, die ook steun vindt in zijn geloof. “We geloven niet dat God ons meisje heeft weggenomen van ons. We geloven dat hij ons meisje voor ons vasthoudt. En Hattie wordt graag vastgepakt.”

De post is sinds zondag al bijna 50.000 keer gedeeld.