"Hannah, als je dit leest, is de operatie niet goed gegaan" Mama laat hartverscheurende brief achter voor dochter Karen Van Eyken

15u22

Bron: Today.com, Twitter 0 Twitter Hannah met haar moeder Peggy Hannah Summers en haar zussen waren dinsdag aan het rouwen om de dood van hun mama toen ze enkele brieven vonden op de kast. Het waren hartverscheurende brieven vol liefde gericht aan elke dochter persoonlijk. Hun zieke moeder had hen nog een laatste keer geschreven voor haar dood. Hannah (18) deelde haar brief op Twitter en bracht het internet aan het huilen van ontroering.

Het meisje uit Fort Wayne in de Amerikaanse staat Indiana hoopte dat haar tweet anderen zou inspireren om hun ouders vaker te knuffelen en hen niet als vanzelfsprekend te beschouwen. En dat deed ze. De tweet die op 1 november werd gepost, kreeg meer dan 300.000 likes en liet niemand onberoerd. De tiener wordt sindsdien overspoeld met woorden van steun van overal ter wereld.

Mama Peggy kreeg vorig jaar nierkanker en de ziekte was volledig uitgezaaid. Toen ze in juni op het punt stond een zware operatie te ondergaan, besloot ze om afscheidsbrieven te schrijven voor haar kinderen. Uiteindelijk overleefde ze de operatie maar stierf wel vier maanden later. Ze is 55 jaar geworden.

De oudste zus van Hannah had de brieven gevonden op de kast. "Het was zwaar om te lezen maar de woorden brachten ook troost en hielpen me te realiseren dat mijn mama altijd bij me zal zijn", aldus Hannah. "Ik ben erg trots op haar om wie ze was." Het meisje wilde de brief eerst niet openbaar maken maar besloot het toch te doen omdat andere mensen er lessen kunnen uit trekken.

"Wees niet boos"

"Hannah, als je dit leest, is de operatie niet goed gegaan", zo begint de brief. "Het spijt me, ik heb echt mijn best gedaan om die vreselijke ziekte te verslaan, maar ik denk dat God andere plannen had met me. Wees niet boos want in het leven gebeuren nu eenmaal ook slechte dingen en daar moeten we leren mee omgaan, hoe pijnlijk ook. Ik wil dat je gelukkig bent met wat God je gegeven heeft.”

“Je zal een geweldige verpleegster worden, net zoals je ook een fantastische persoon bent. Studeer hard op school en maak je nog geen zorgen over een job. Als je in de zomer wil werken is dat goed, maar je moet je echt wel op je school concentreren.”

“Heb geduld met je papa, want dit gaat moeilijk zijn voor hem en hij zal veel tijd nodig hebben. Jullie moeten elkaar steunen en veel praten. En laat dat nu net niet meteen een van onze sterkste eigenschappen zijn, maar probeer het en geef niet op. Weet dat er veel mensen zijn die je graag zien, dus praat vaak met hen (zoals Rise, Cassie, Erica, Becky, Michelle, Holly en de tweeling, etc.)”

“Gebruik je gezond verstand, ga bijvoorbeeld nergens alleen naartoe en zorg dat je ’s winters altijd een noodkit in je auto hebt liggen. Als je kan carpoolen naar school, doe het dan, en blijf weg van feestjes want die zijn vaak fout. Niet alle jongens zijn verkeerd, maar de meesten zullen om het even wat zeggen om je dingen te laten doen. Probeer om te gaan met mensen met dezelfde waarden als jij, want ze zullen je sterker maken.”

“Vergeet niet dat ik nog altijd bij je ben en dat ik altijd trots op je zal blijven. Hou God in je leven en wees nooit beschaamd om anderen te zeggen dat je van God houdt. Als je ooit kinderen hebt, zorg dan dat ze weten hoe hard ik van ze hou en hoe hard ik er had willen zijn om hen te zien.”

“Je gaat het geweldig doen in het leven en ik zal samen met jou glimlachen tijdens alle grote gebeurtenissen van je leven. Ik ben dankbaar dat God ons nog een jaar gaf, zodat we dichter naar elkaar konden toegroeien en nog veel tijd samen hebben kunnen doorbrengen. Hou vast aan die goede herinneringen en vertel iedereen zo vaak je kan dat je van hen houdt.”

“Geniet van het leven en leef elke dag alsof het je laatste is, want niemand van ons weet wanneer dat zal zijn. En het belangrijkste: onthoud dat ik van je hou, meer dan je ooit kan beseffen.

Mama."

before my mom passed she wrote us all letters. this is mine. please hug your parents a little closer and never take them for granted because you never know when you could lose them. I love you momma. 💗 pic.twitter.com/e2TZtg92bK hannah summers(@ _hannahsummers) link