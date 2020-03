‘Hamstergebaar’ van Nederlandse doventolk gaat viraal op sociale media Charlotte Taelman

18 maart 2020

15u57

Bron: De Morgen 20 Eindelijk zien we een tolk gebarentaal opduiken tijdens belangrijke persconferenties. Niet alleen bij ons, maar ook bij onze noorderburen. Heel Nederland keek mee toen tolk gebarentaal Irma Sluis (48) afgelopen donderdag tolkte ‘om niet te gaan hamsteren’. Het hamsterfragment ging daarna viraal op sociale media.

Als je de doventolk een keer het woord hamsteren hebt zien uitbeelden dan doe je het nooit meer pic.twitter.com/amd1vmoFia Arjan Lock(@ arjanlock) link

Met haar ondertanden ontbloot en haar handen graaiend voor zich. Dat tolk gebarentaal Irma Sluis vol overgave haar job doet, valt niet te betwisten.

Afgelopen donderdag beeldde ze tijdens de persconferentie van de Nederlandse minister van Medische Zorg Bruno Bruins (VDD) alles zorgvuldig uit. “Ik doe gewoon mijn werk: tolken”, vertelt Sluis. “Dat daar zoveel reactie op zou komen, had ik niet verwacht.”



“Ik moest het eerst even opzoeken, maar het gebaar voor ‘hamsteren’ bleek te bestaan”, zegt Sluis. Net als andere gebaren is het in een onlinewoordenboek vastgelegd. Dat is te vinden op de website van het Nederlandse gebarencentrum, waar ‘hamsteren’ uitgeroepen is tot gebaar van de week.

Eerste tolk gebarentaal bij persconferenties

Het was de eerste keer dat in Nederland een tolk gebarentaal aanwezig was bij een belangrijke persconferentie. Ook in België zagen we gisteravond een tolk gebarentaal bij de persconferentie van de Nationale Veiligheidsraad. Daarmee wordt gehoor gegeven aan de oproep van belangenverenigingen om een tolk te voorzien bij crisiscommunicatie.

“Voor doven en slechthorenden is het van levensbelang dat ze toegang hebben tot alle informatie, zeker in tijden van crisis”, klinkt het in Nederland bij de belangenvereniging Dovenschap.