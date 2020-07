Hallucinant hoge coronacijfers wereldwijd: aantal besmettingen stijgt met kwart miljoen op 1 dag mvdb

19 juli 2020

13u58 8 Het aantal gevallen van corona in de wereld groeit harder dan ooit. Op een dag tijd kwamen er ruim 250.000 besmettingen bij, zo blijkt uit gegevens van de Amerikaanse Johns Hopkins-universiteit. Op donderdag 16 juli zijn op 24 uur tijd meer dan 252.500 besmettingen gerapporteerd. De cijfers voor de dagen daarna blijven uitermate hoog: 242.400 (vrijdag) en 233.400 (zaterdag).

Sinds het begin van de coronapandemie zijn wereldwijd al meer dan 600.000 mensen na een besmetting met het virus gestorven. Ondertussen zijn er ruim 14,2 miljoen bevestigde infecties met SARS-CoV-2.

Pas drie weken geleden werden de grenzen van een half miljoen doden en tien miljoen bevestigde besmettingen overschreden. Sindsdien breidde de pandemie snel uit in de Verenigde Staten, Brazilië, Peru, Mexico, India en Zuid-Afrika.

Ongeveer een vierde van de wereldwijde besmettingen en doden deed zich volgens de universiteit in de VS voor, een land met zowat 330 miljoen inwoners. Op de tweede plaats komt Brazilië met goed 2 miljoen geregistreerde besmettingen en ongeveer 79.000 doden.

Ten opzichte van het aantal inwoners ligt het aantal doden in een aantal Europese landen hoger. In de VS stierven volgens Johns Hopkins 42 mensen per 100.000 inwoners, in Brazilië 37, in Groot-Brittannië 68, in Italië 58 en in Zweden 55.