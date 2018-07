" Hallo, politie? Ik werk bij de Super U in Trèbes en word gegijzeld. Hij zegt dat hij een soldaat van IS is" mvdb

23 juli 2018

20u07

Bron: Libération/Le Monde/Le Parisien 0 Vijf maanden na de gijzeling van een supermarkt in het Zuid-Franse Trèbes waarbij vier mensen (exclusief dader) om het leven kwamen, hebben verschillende kranten de transcriptie gepubliceerd van hetgeen IS-terrorist Radouane Lakdim (25) meedeelde aan de kassierster die hij gijzelde.

Lakdim werd door de politie bij de bestorming doodgeschoten, de jonge kassierster overleefde de aanslag. Arnaud Beltrame (44), de gendarme die haar plaats innam als gijzelaar werd door Lakdim doodgestoken.

De terrorist was op de vlucht nadat hij eerder die vrijdag 23 maart bij een carjacking een van de inzittenden van de wagen had gedood. Om 11.15 uur betrad hij de Super U en opende het vuur op een oudere man en de slager van de supermarkt. Beiden kwamen om.

Kalmte

Kassierster 'Julie' (een schuilnaam), kreeg toen te horen dat ze vanaf dan zijn gijzelaar was. 'Julie' probeerde de terrorist bijna 40 minuten lang met succes in bedwang te houden. "Hij leek blij te zijn dat hij een gijzelaar had gevonden. Hij vertelde me dat hij me niets zou aandoen", aldus 'Julie' in een politieverhoor. Lakdim verplichtte haar daarna om de politie te bellen. De speurders staan versteld van de kalmte die ze bij de gijzeling aan de dag legde.

Le Monde geeft de hele conversatie weer. "Bonjour madame, mijn naam is Jullie, ik werk bij de Super U in Trèbes (...) en ik word momenteel, euh... gegijzeld door een gewapende man." De kassierster zegt ook dat de man haar bereigt met een pistool. Hij heeft ook een mes en twee granaten bij. In het telefoongesprek is vanaf dan Lakdim op de achtergrond te horen. "Ik ben een soldaat van Islamitische Staat", zegt de terrorist. 'Julie' moet zijn beweegredenen overbrengen."Oké, deze mijnheer zegt dat hij een soldaat van IS is ... hij doet dit als vergelding, omdat Frankrijk bombardementen heeft uitgevoerd in Syrië, Irak en Mali,... Jullie bombarderen mijn broeders, zegt hij .. Dus nu moeten wij de gevolgen dragen... oké", gaat de kassierster verder. De gijzelnemer verliest vanaf dan het geduld, en grijpt de telefoon. "Is dat begrepen? Ik wacht jullie op bij de Super U in Trèbes. Kom maar op, je zult zien ... laat eens zien of jullie ballen aan jullie lijf hebben!"

Kom maar op, je zult zien ... laat eens zien of jullie ballen aan jullie lijf hebben! Terrorist Radouane Lakdim in een telefoongesprek met de politie

"Na het telefoontje, begon hij me vanalles te vragen. Hij vroeg me mijn leeftijd, van waar ik vandaan kwam, of ik kinderen had", zegt 'Julie' aan de politie. "Ik begreep dat hij een onderscheid maakte tussen degenen die hij zou doden en degenen die hij in leven zou laten (...) Ik probeerde hem rustig te houden. Ik zei hem dat ik begreep waarom hij toesloeg." De terrorist zegt aan 'Julie' dat hij wil sterven. Bij een nieuw telefonisch contact met de politie, eist hij de vrijlating van Salah Abdeslam (de enige overlevende dader van de aanslagen van Parijs in 2015 die zich maandenlang kon schuilhouden in zijn woonplaats Molenbeek, red.). Al die tijd hield hij zijn pistool in de hand en bleef hij de vrouw bedreigen.

Als een grote politiemacht zich aan de supermarkt begint te ontplooien en gendarme-kolonel Arnaud Beltrame de winkel betreedt, moet 'Julie' aan de deuropening gaan staan van het lokaal waar Lakdim zijn toevlucht heeft gezocht. Vanaf dan is de kassierster een levend schild. Beltrame komt steeds dichterbij en roept meermaals dat hij haar plaats wil innemen. "Hij zei bijvoorbeeld:'Laat de jonge vrouw gaan, ze heeft er niets mee te maken, ik vertegenwoordig de politie, je legt mij uit wat je wilt'".

Als Beltrame echt vlakbij is, wordt de situatie nog nijpender. "Ik heb toen gezegd, is het in orde als ik doorga?". Lakdim laat 'Julie' gaan, de heldhaftige Beltram neemt haar plaats in. "Ik bewoog langzaam, heb me niet omgedraaid. Buiten werd ik meteen in veiligheid gebracht door de politie." Enkele minuten later werd het bevel gegeven om de Super U te bestormen.

Beltrame die messteken in de hals kreeg en een dag later in het ziekenhuis bezweek aan zijn verwondingen, kreeg een staatsbegrafenis in Parijs. Hij kreeg postuum de Nationale Orde van het Legioen van Eer.