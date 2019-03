“Hallo, broeder”: moslim begroet gewapende terrorist aan moskee, enkele seconden later breekt de hel los SVM

15 maart 2019

22u18

Bron: Daily Mail 0 “Hallo, broeder.” Met die woorden verwelkomde een moslim de terrorist die in Christchurch 49 doden maakte. Seconden later zou de hel aan de eerste moskee losbarsten. De hashtag #HelloBrother is intussen trending op Twitter en wordt door rouwende mensen wereldwijd gebruikt als slogan om de haat te veroordelen.

Op de beelden die Brenton Tarrant met zijn GoPro-camera live op Facebook uitzond, is te zien dat de beleefde man ook zelf geraakt werd. Of hij het bloedbad uiteindelijk overleefde, is niet duidelijk.

#HelloBrother

this news honestly broke my heart 💔

the Terrorism has no religion, i wish the Peace prevails in whole world pic.twitter.com/ZSNTc6TtmE viceversa(@ signorina90s) link

Op sociale media wordt de moslim in kwestie als een held bewierookt. “Hij bleef de waarden van de islam trouw, zelfs met een geweer voor zijn neus”, klinkt het daar. “Misschien probeerde hij de situatie zo nog te ontmijnen. Liefde versus haat... Hoeveel moslims moeten er nog sterven vooraleer bewezen is dat hun geloof niet gewelddadig is?”

“Let’s get this party started”

Tarrant begon al te filmen toen hij in zijn auto zat, op weg naar de Masjid Al Noor-moskee. “Let’s get this party started”, klonk het zelfs uit zijn mond. Enkele uren eerder had hij een lijvig manifest vol racistische theorieën op het internet gezet.

In zijn zwarte gevechtstenue nam de dader vervolgens een halfautomatisch geweer uit de koffer. Op de magazijnen stonden de namen van Russische en Servische strijders die tegen de Turken gevochten hebben.

Via de hoofdingang wandelde Tarrant rustig de moskee binnen. Zijn eerste slachtoffer had hij dan al gemaakt. In het gebouw begon de terrorist wild om zich heen te schieten, stoppen deed hij enkel om een nieuw magazijn te nemen.

Executie

Daarna keerde hij terug naar zijn wagen om een nieuw geweer te nemen. Wie dan nog een teken van leven gaf, werd koudweg geëxecuteerd.

Enkele minuten later reed Tarrant weg. Zijn volgers kregen te horen dat hij “nog langer had moeten blijven”. “Ik had nog ruim de tijd om de moskee in brand te steken. Zonde ook dat ik niet alle magazijnen heb kunnen gebruiken.” Nochtans was de balans -41 doden- dan al bikkelhard.

Vijf kilometer verder werd de Linwood-moskee zijn volgende doelwit. Tarrant schoot er nog eens acht mensen dood, maar botste dan op de beheerder van het gebouw. De man wist hem het wapen te ontfutselen, waarna er niets anders meer op zat dan te vluchten. De reddende engel probeerde zelf op de terrorist te schieten, maar hij kon volgens een overlevende “de trekker niet vinden”. Tarrant stoof ervandoor in zijn auto, maar werd uiteindelijk klemgereden door een politiewagen.

Naast de dader werden nog twee mannen en een vrouw opgepakt. Een van hen bleek niets met de feiten te maken te hebben, de twee anderen werden wel aangehouden.