“Halfgeletterde apen.” Fox News-presentator onder vuur om racistische uitspraken



kv

13 maart 2019

00u19

Bron: Media Matters, The Guardian, LA Times 0 Dat Fox News-presentator Tucker Carlson vuilgebekt is, weten we al sinds vorige maand een audiofragment opdook waarin hij de Nederlandse journalist Rutger Bregman de huid vol schold en hem “why don’t you go fuck yourself?” toeriep. Nu zijn ook audiofragmenten opgedoken waarin de man erg racistische en vrouwonvriendelijke uitspraken doet in een radioprogramma. De hashtag #FireTuckerCarlson deed maandag al snel de ronde op Twitter.

Van 2006 tot 2011 was Tucker Carlson regelmatig te gast in de radioshow van Bubba the Love Sponge, een ‘shock dj’ die houdt van controversiële en schokkende uitspraken.

In een audiofragment van 2006 is te horen hoe Carlson zich in de radiostudio erg neerbuigend uitliet over de inwoners van Irak. “Ik heb gewoon nul sympathie voor hen en hun cultuur. Een cultuur waarin mensen gewoon geen wc-papier of vorken gebruiken”, zegt hij in de clip, die openbaar werd gemaakt door mediawaakhond Media Matters. “Ze kunnen hun bek houden en gehoorzamen, is mijn mening.”



Daarnaast noemde hij Irak een “beroerde plek vol halfgeletterde primitieve apen” tijdens een inbelmoment in de show in 2008. “Dat is waarom het niet de moeite was om er binnen te vallen”, stelde hij. Over Afghanistan zei hij: “Het gaat nooit een beschaafd land zijn, want de mensen zijn niet beschaafd.” Carlson gaf ook aan dat hij zou stemmen voor iemand die openlijk zou toegeven dat hij een racist is.

“Vrouwen zijn extreem primitief”

De presentator liet in een andere audioclip ook zijn licht schijnen over het feminisme en merkte op dat blanke mannen lof verdienen “voor het creëren van de beschaving”. “Ik hou van vrouwen, maar ze zijn extreem primitief, ze zijn simpel, ze zijn niet zo moeilijk te begrijpen”, zei hij nog.

Slachtoffer

De Fox News-host verdedigde zich maandagavond tijdens zijn dagelijks tv-show en noemde zichzelf een slachtoffer van “de grote Amerikaanse woedemachine”. “Het heeft geen zin om te proberen uit te leggen hoe de woorden schertsend waren of uit hun context werden gerukt, of in elk geval geen gelijkenis vertonen met wat je eigenlijk denkt of zou willen voor het land”, zei Carlson. De presentator krijgt de volledige steun van Fox News en benadrukte daarbij dat hij niet van plan is om toe te geven aan druk om op te stappen. “We hebben ons altijd verontschuldigd als we verkeerd waren en we zullen dat blijven doen. Maar we zullen nooit toegeven aan de menigte. Nooit. Wat er ook gebeurt.”

“Ik ben elke avond van de week een uur lang live op televisie. Als je wil weten wat ik denk, kan je kijken. Iedereen die het niet eens is met mijn standpunten is welkom om te komen toelichten waarom”, schreef hij op Twitter.

Bekijk ook: