"Hak hun handen af": zo wil Mexicaanse presidentskandidaat komaf maken met dieven TK

23 april 2018

07u42

Bron: Reuters 3 Mensen die stelen moeten bestraft worden door hun handen af te hakken. Dat is de mening van de Jaime Rodriguez, een onafhankelijke Mexicaanse presidentskandidaat. De man verklaarde dat gisteren tijdens een televisiedebat, tot grote consternatie van de moderator.

Gisterenavond vond het eerste grote debat plaats tussen de vijf presidentskandidaten in Mexico. De uiteindelijke verkiezing gaat door op 1 juli, en Jaime Rodriguez - alias 'El Bronco' - zal daarbij als onafhankelijke kandidaat een gooi doen naar het presidentschap. Momenteel bengelt hij onderaan de lijst in de peilingen, en misschien is dat waarom hij gisteren zijn straffe uitspraak deed. "We moeten de handen afhakken van wie steelt. Zo simpel is het", aldus de 59-jarige Rodriguez. Hij voegde eraan toe dat hij het Congres zou vragen om een wet op te stellen rond zijn voorstel.

Moderator Denise Maerker wist niet waar ze het had. Ze vroeg El Bronco twee keer of ze zijn voorstel letterlijk moest nemen, waarop de man onverstoord 'inderdaad, inderdaad' antwoordde. Niet veel later werd het plan zwaar op de korrel genomen op sociale media. 'El Bronco' was een trending topic op Twitter, waar de kandidaat meermaals vergeleken werd met IS-militanten die eveneens ledematen afhakten.

Rodriguez deed zijn uitspraak in een lange discussie over de misdaadcijfers in Mexico, die historisch hoog liggen. Andres Manuel Lopez Obrador, die op kop staat in de peilingen, had een soort van amnestieregeling voorgesteld om een einde te maken aan de drugsoorlog in het land. Die kostte al aan meer dan 200.000 mensen het leven kostte. El Bronco is echter een andere mening toegedaan, en ziet amputaties bij wijze van straf wel zitten. "Het is geen slechte zaak. Andere landen die komaf hebben gemaakt met corruptie doen het ook", klonk het. Vermoedelijk doelde hij daarmee op Saoedi-Arabië en Iran, die er gelijkaardige praktijken op nahouden. Het is niet helemaal duidelijk of Rodriguez de regel wil invoeren voor alle dieven, of enkel voor ambtenaren die geld in hun zakken stoppen.

'Mocharle la mano' a los delincuentes, la propuesta de 'El Bronco' (@JaimeRdzNL) ante la violencia. #DebateINE https://t.co/SATVgKBx3a pic.twitter.com/XRaECwYxzo El Financiero(@ ElFinanciero_Mx) link