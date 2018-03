"Haar nooit meer zien lachen doet pijn": dokters verklaren slachtoffer (16) van schietpartij in Maryland hersendood TTR

23 maart 2018

11u48

De ouders van Jaelynn Willey, een 16-jarige leerlinge van een Amerikaanse school die dinsdag ernstig gewond raakte bij een schietpartij, laten de apparatuur die haar in leven houdt uitschakelen. De dokters vertelden de ouders dat het meisje hersendood is. Dat meldt nieuwszender CNN.

Volgens de moeder van het slachtoffer is het meisje hersendood en is er geen kans dat ze ooit nog zal ontwaken. Het is vrijwel zeker dat het meisje spoedig na het uitschakelen van de apparatuur zal overlijden. Dat vertelden verschillende artsen aan de ouders van de tiener.

"Jaelynn is een geweldig meisje met een hart van goud. Ze was een ijverige studente en lid van het zwemteam van de school", vertelt Timothy Cormier, de nonkel van het meisje, aan CNN. "Haar nooit meer zien lachen doet pijn."(Lees verder onder de foto.)

Austin Wyatt Rollins, de 17-jarige jongen die op de Great Mills High School in de Amerikaanse stad Baltimore op het meisje en een medeleerling schoot, overleed in het ziekenhuis nadat hij door een beveiliger was neergeschoten. Het andere slachtoffer, een jongen, overleefde de schietpartij. Over het motief is nog onduidelijkheid.

De schietpartij komt bijna een week na scholierenprotesten in heel het land tegen de wetgeving over wapenbezit die in de meeste staten veel te laks zou zijn. Aanleiding was het bloedbad van 14 februari in Florida waar een 19-jarige ex-student op de Marjory Stoneman Douglas High School met een semi-automatisch wapen veertien leerlingen en drie volwassenen doodschoot.