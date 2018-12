“Haar carrière loopt op zijn eind, zo knap is ze niet meer”: IJslanders geschokt door obscene cafépraat van politici AW

06 december 2018

15u49

Bron: NYT 0 IJsland is onthutst over een geluidsopname waarop te horen is hoe zes politici van oppositiepartijen Volkspartij en Centrumpartij drie uur lang seksistische opmerkingen maken over vrouwelijke collega’s, en kleinerend praten over gehandicapten. Smet op het blazoen van IJsland dat als land van een genderneutrale reputatie genoot.

De politici –waaronder voormalig premier Sigmundur David Gunnlaugsson, voormalig minister van Buitenlandse Zaken Gunnar Bragi Sveinsson en één vrouwelijke minister, Anna Kolbrun Arnadottir- ontmoetten elkaar in een kleine bar in Reykjavik, de hoofdstad van IJsland. Ze bestelden er een pintje en praatten tot in de vroege uurtjes.



Tijdens het drie uur durende gesprek lachen de politici onder andere over de politieke carrière van een vrouwelijke collega. Die wordt serieus in twijfel getrokken want “zo knap is ze niet meer. Haar schoonheid vervaagt”. Alsof dat rechtstreeks in verband staat met haar carrière.

Viraal

Eenmaal een andere tooghanger doorhad waarover de politici het hadden, besloot hij om hun gesprek op te nemen. De geluidsopname lekte hij vervolgens aan de media waarop die al snel viraal ging. Verontwaardiging volgde en al snel werd zelfs het ontslag van de politici geëist. Het land heeft immers een vrouwelijke premier, en is erg trots op de kleine genderkloof die er zou gelden. IJsland prijkt dankzij die kleine genderkloof dan ook bovenaan de lijst van de Global Gender Gap van het World Economic Forum (WEF).

“Stel je voor”

De enige vrouwelijke minister aan tafel praatte vrolijk mee met haar mannelijke collega’s en maakte de opmerking: “Stel je voor dat we op die manier over onze mannelijke collega’s praten”. Daarop barstten ze met z’n allen in lachen uit.

De IJslanders deelden hun afschuw volmondig op sociale media. Een populaire entertainmentwebsite maakte zelfs een quiz waarin lezers werd gevraagd om te raden vanwaar bepaalde uitspraken en citaten kwamen: van een vrouwonvriendelijke rapsong of de politici?

(Lees verder onder de foto)

Lachen met gehandicapten

Wat de burgers vooral verontrust is de manier waarop er gesproken werd over voormalig parlementslid Freyja Haraldsdottir. Haraldsdottir lijdt aan de zeldzame brozebottenziekte en zit in een rolstoel. Op de geluidsopnames vergeleek een minister haar met een eiland, vermoedelijk omdat ze tamelijk plat ligt in haar rolstoel. Verder nog maakten ze zeehondengeluidjes bij het imiteren van haar rolstoel.



De minister in kwestie verontschuldigde zich al wel bij Haraldsdottir na het uitlekken van de opnames. Maar daar nam de vrouw geen genoegen mee: “Zonder enige vorm van actie zijn zulke verontschuldigingen helemaal niets waard”.

Ook andere gespreksdeelnemers verontschuldigden zich al: “Het was niet onze bedoeling om iemand te kwetsen”. Twee van de politici werden bovendien ontslagen uit de IJslandse Volkspartij (Flokkur fólksins), al blijven ze wel parlementslid. Twee anderen namen afscheid van de politiek.