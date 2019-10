“Haal ons terug”: Nederlandse Syriëgangsters melden zich met hun kinderen bij ambassade in Ankara SVM

31 oktober 2019

18u15

Bron: ANP 0 Twee vrouwelijke Syriëgangers hebben zich met hun kinderen gemeld bij de Nederlandse ambassade in Ankara. Ze hebben daar om hulp gevraagd om terug te keren naar Nederland, laat minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken weten.

Beide vrouwen worden verdacht van terroristische misdrijven. Ze zijn volgens Blok enkele weken geleden ontsnapt uit Al-Hol in Syrië, een kamp waar Syrische Koerden IS’ers en hun familie vasthouden. Dat was nog voor de Turkse inval in het Syrische grensgebied.

Drie en vier jaar

Een van de vrouwen heeft één kind, de ander twee. Ze zijn drie en vier jaar oud. “De vrouwen en kinderen bevinden zich momenteel in Turkse detentie, in afwachting van vervolging en/of uitzetting door de Turkse autoriteiten”, aldus Blok.

Een van de vrouwen heeft op de dag dat ze bij de ambassade aankwam de Nederlandse nationaliteit verloren. Ze beschikte ook nog over de Marokkaanse nationaliteit. Dat laatste geldt ook voor de andere vrouw, maar die hoeft voorlopig niet te vrezen dat Nederland ook haar de Nederlandse nationaliteit afneemt.

90 kinderen

Er zitten nog 15 Nederlandse mannen, 35 vrouwen en 90 kinderen met een Nederlandse link vast in kampen in Syrië die door de Koerden worden bewaakt. De rechter heeft opdracht gegeven om een aantal van hen naar Nederland te halen, zodat ze hier kunnen terechtstaan.

De Nederlandse Kinderombudsman pleit al langer voor het terughalen van alle Nederlandse kinderen uit Syrische kampen. De kinderbescherming bereidt zich al enige tijd voor op hun terugkeer.

