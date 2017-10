"H&M verbrandt jaarlijks 12 ton onverkochte kleding" redactie

Bron: AD.nl 4 REUTERS De façade van een H&M-winkel in Wenen, Oostenrijk. De Zweedse modegigant H&M heeft de afgelopen jaren ongeveer 60 ton kleding verbrand. Dat blijkt uit onderzoek van een Deens tv-programma. Het gaat om kleding die de kassa niet heeft gehaald. Het bedrijf zelf ontkent. Dat schrijft ad.nl op basis van het Deense onderzoeksprogramma Operation X van het Deense TV2.

Het programma onderzocht juni dit jaar wat de keten met onverkochte kleding doet. Inspecties wezen uit dat het afvalverwerkingsbedrijf KARA/NOVEREN in Denemarken sinds 2013 voor H&M elk jaar 12 ton nieuwe kleding vernietigde.

Journalisten van Operation X konden de hand leggen op kledingstukken die werden afgeleverd bij het verwerkingsbedrijf. Het zou onder meer gaan over dertigduizend cowboybroeken voor kinderen en donkerblauwe damesbroeken met de prijskaartjes er nog aan. In totaal ging het om 1.580 kilo.

Gezondheidsredenen

Het hoofdkantoor van H&M in Zweden verklaarde tegen Operation X dat kleding soms om gezondheids- of veiligheidsredenen wordt verbrand. Kleding heeft bijvoorbeeld een te hoge concentratie chemische stoffen of is in contact geweest met afvalwater waardoor deze teveel bacteriën bevat.





Operation X heeft na de verklaring van H&M de kledingstukken getest. Het laboratorium vond echter geen schadelijke stoffen, noch een verontrustende hoeveelheid bacteriën.