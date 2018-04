'Gruwelselfie': tieners storten samen met brug tien meter naar beneden Jolien Meremans

28 april 2018

15u55

Bron: NYPost 0 In de Braziliaans staat Castelo do Piaui raakten drie jonge vrouwen zwaargewond nadat een spoorbrug instortte. Enkele seconden nadat de drie dames een selfie namen, verdween een deel van de brug en viel het trio tien meter naar beneden. Volgens de politie lag de brug er al enkele jaren vervallen bij.

Op een onverklaarbare wijze stortte een spoorbrug in het noordoosten van de Braziliaanse deelstaat Castelo do Piaui in. Enkele seconden daarvoor namen drie jonge vrouwen nog een selfie op de brug. Zij stortten samen met de brug maar liefst tien meter naar beneden.

Vervallen

Volgens politieagent Marcelo Freitas was de brug al enkele jaren aan vervanging toe: "de brug loopt over de rivier Cais en wordt gebruikt als een spoorweg, maar ze ligt er al een geruime tijd vervallen bij. Gelukkig werden de meisjes op tijd gered door de hulpdiensten."

Een 22-jarige vrouw en twee tienermeisjes van 15 en 16 jaar liepen enkele beenbreuken op, maar zijn niet in levensgevaar. De lokale autoriteiten lieten weten dat de brug de verantwoordelijkheid is van de federale overheid en wacht nog op een reactie van het Ministerie van Transport.