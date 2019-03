“Grootste vangst in 25 jaar”: politie vindt bijna anderhalve ton cocaïne in haven van New York IB

11 maart 2019

23u32

Bron: Belga 0 In de haven van New York is in een container maar liefst 1.450 kilogram cocaïne aangetroffen. De drugs hebben een straatwaarde van ongeveer 77 miljoen dollar. Volgens de autoriteiten gaat het om de grootste cocaïnevangst van de afgelopen 25 jaar.

De drugs werden tijdens een inspectie op 28 februari aangetroffen in 60 juten bundels die verborgen zaten in een container vol gedroogd fruit. De container was afkomstig uit de haven van Buenaventura in Colombia.

"Dit is een grote vangst, het is zelfs de grootste cocaïnevangst in de haven van New York/Newark sinds mei 1994", verklaarde Troy Miller van de Drug Enforcement Administration. Volgens de federale autoriteiten gaat het bovendien om de tweede grootste cocaïnevangst ooit in deze haven.

Voorlopig werden naar aanleiding van de ontdekking nog geen arrestaties verricht.