'Grootste seriemoordenaar ooit in VS': "In mijn wereld doe ik wat ik wil, uit die van jullie blijf ik weg"

27 november 2018

18u05

Bron: New York Times 0 Samuel Little volgde decennialang een moordend pad dat door veertien Amerikaanse staten liep. Nu zit de 78-jarige crimineel al enkele weken op de weg der bekentenissen. Hij doet de ene na de andere, vanuit zijn cel in Texas. Hij zou meer dan 90 moorden op zijn geweten hebben. In dat geval is Little een van de grootste seriemoordenaars ooit in de VS. Hij kon bijna een halve eeuw zijn gang gaan omdat, zo beweert de koelbloedige killer zelf, hij zich beperkt tot zijn eigen wereld.

In 2014 werd Little tot drie keer levenslang veroordeeld voor de moord op drie vrouwen tussen 1987 en 1989 in Los Angeles. Het zijn drie van de in totaal dertig moorden die al zeker aan Samuel Little, aka Samuel McDowell, konden worden toegeschreven. “Geloof het of niet, maar het kwade zie je slechts een paar keer in je carrière”, zegt onderzoeker van de LAPD, Tim Marcia, over Samuel Little aan de New York Times. Marcia getuigt in de krant over de moordzaken in Los Angeles: “Als ik in zijn ogen keek, dan was dat het pure kwaad.” Little zit momenteel in een gevangenis in Texas, waar hij deze zomer opnieuw veroordeeld werd voor moord. Die op Denise Christie Brothers in 1994.

Verstotenen

De New York Times sprak verder met Michael Mongeluzzo, een speurder uit Florida. Hij verhoorde Little vorige maand nog over de moord van Little op de twintigjarige Rosie Hill in 1982. De onderzoeker vond het “angstaanjagend” hoeveel specifieke details de seriemoordenaar zich kon herinneren van 36 jaar geleden. Volgens Mongeluzzo glipte Little zo vaak door de mazen van het omdat hij verstotenen van de maatschappij viseerde. Toen hij voor het eerst aangeklaagd werd voor moord, was hij al zo’n honderd keer aangehouden voor andere feiten, zoals ontvoering, verkrachting en gewapende overvallen. Maar blijkbaar liep hij nooit zware straffen op en zag niemand een patroon. “Ik kan in mijn eigen wereld doen wat ik wil”, zei Little daarover aan Mongeluzzo, doelend op zijn actieterrein in de armere buurten waar veel drugverslaafden rondlopen en waar er wel meer onopgeloste moorden voorkomen. “In uw wereld kom ik niet.”

Nog vorige maand bekende Little de moord op Melissa Thomas (24) in 1996 in Louisiana. Aan speurder Crystal LeBlanc deed Little zijn verhaal over deze cold case. Hij zou Thomas op straat in het dorpje Opelousas in Louisiana ontmoet hebben. Samen gingen ze naar het kerkhof om drugs te nemen in zijn wagen. De twee kropen samen op de achterbank om seks te hebben. Maar Thomas vond het niet leuk dat Little zich zo focuste op haar hals. “Waarom blijf je mijn nek aanraken? Ben je misschien een seriemoordenaar?” zou ze hem gevraagd hebben. Dat maakte Little naar eigen zeggen zo woedend dat hij Thomas wurgde. Opvallend: ook in deze onopgeloste zaak van 22 jaar geleden kende Little nog altijd de straten en de bars van Opelousas, en wist hij nog precies waar het kerkhof lag, de plaats delict.

Erectieproblemen

Zijn moorden zijn ingegeven door seksuele motieven, maar Little steigert als iemand hem een verkrachter noemt. Wat hij nochtans wél zou zijn, volgens de speurders, ook al roept Little erectieproblemen in als alibi daarvoor. “Hij krijgt zijn seksuele voldoening tijdens het wurgen”, zegt Beth Silverman, de openbare aanklaagster tijdens het proces in Los Angeles. Little is een voormalig bokser, die zijn slachtoffers vaak eerst keihard neersloeg alvorens ze te wurgen. Bij een van hen brak hij met zo’n mokerslag in de buik zelfs de ruggengraat van de vrouw.

Samuel Little is inmiddels 78, gebonden aan een rolstoel, heeft een zwak hart en lijdt aan diabetes. Waarom hij nu plots tot bekentenissen overgaat, is niet duidelijk. Volgens sommige agenten blijft Little liever in het Texaanse Ector County dan te moeten terugkeren naar een luidruchtigere gevangenis in LA waar de chaos heerst. Onderzoekers stellen ook vast dat Little - die ze een charismatische psychopaat noemen - van alle aandacht geniet. Na jaren te hebben moeten zwijgen tegen iedereen kan hij eindelijk de details lossen die alleen de moordenaar weet. Nóg altijd weet, in zijn geval. Hij herinnert zich bijvoorbeeld exact waar hij de lijken van de vrouwen dumpte.

Onderzoeker Crystal LeBlanc had het met Little tijdens het verhoor op het einde nog over zijn geloof en over zijn zonden. Hij zei haar dat hij God niet vreesde: “God heeft mij zo gemaakt, waarom zou ik vergiffenis moeten vragen? God weet best wat ik allemaal uitgestoken heb.”