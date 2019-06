“Grootste drugsvangst ooit”: Australië onderschept crystal meth met straatwaarde van 750 miljoen euro AW

07 juni 2019

09u20

Bron: BBC News 0 De Australische autoriteiten zeggen de grootste drugslading ooit te hebben onderschept. Het gaat om een grote hoeveelheid methamfetamine, ook bekend als meth of crystal meth: een harddrug die een sterke werking heeft op het centrale zenuwstelsel.

De drugs, met een geschatte straatwaarde van ongeveer 750 miljoen euro, zaten verstopt in enkele luidsprekers. Als ‘extraatje’ zat er ook nog zo’n 37 kilogram heroïne verstopt tussen de crystal meth.



Op die manier kwamen de drugs aan in de haven van Melbourne, verscheept vanuit Thailand. Per toeval werd de lading gecontroleerd op “abnormaliteiten”.

In totaal ging het om een drugsvangst van maar liefst 1.600 kilogram. Dat is hetzelfde als 13 procent van alle drugs die in 2018 onderschept werden in Australië.

“Epidemie"

Australië kampt met een “ernstige epidemie” van methamfetamine-gebruik, dat meldde de Australische minister van Justitie Michael Keenan eerder al. Dat zei hij nadat de autoriteiten een lading van 903 kilogram aan crystal meth onderschepte.