“Grootsheid” wordt vanavond thema van Trumps tweede ‘State of the Union’ kg

05 februari 2019

07u04

Bron: Belga 0 In de nasleep van de langste shutdown uit de geschiedenis van de VS, zal de Amerikaanse president Donald Trump vanavond het verzamelde Congres toespreken voor zijn tweede State of The Union (SOTU). De toespraak zal de titel "Choosing Greatness" meekrijgen. De Amerikaanse media verwachten dat hij een boodschap van eenheid zal brengen, in een poging om samen met het Congres oplossingen te vinden voor hete politieke hangijzers, zoals immigratie en de Mexicaanse muur.

De State of the Union is een jaarlijkse toespraak waarin de Amerikaanse president voor de leden van de Senaat en het Huis van Afgevaardigden zijn visie op de toekomst van het land uit de doeken doet. President Trump zal die speech vanavond om 21 uur (3 uur ‘s nachts in België) houden in het Congres in Washington.



In tegenstelling tot vorig jaar zal Trump een verdeeld Congres toespreken, nu de Democraten de meerderheid hebben veroverd in het Huis van Afgevaardigden. Onder meer daarom wordt aangenomen dat Trump zal proberen om - toch zeker voor één avond - een verzoenende toon aan te slaan en zal oproepen tot samenwerking tussen de Democratische en Republikeinse Congresleden.

“Grootsheid kiezen”

Medewerkers van het Witte Huis hebben aan de Amerikaanse media al laten weten dat de SOTU van dit jaar "Choosing Greatness" als titel zal krijgen. Hij zal er een optimistische boodschap brengen en "een inspirerende visie van Amerikaanse grootsheid" presenteren.



De toespraak zou zich toespitsen op vijf thema's: immigratie, nationale veiligheid, handel, infrastructuur en gezondheidszorg. De befaamde muur aan de grens met Mexico wordt niet als apart thema vermeld. Maar de kans dat de muur als onderdeel van het thema immigratie of nationale veiligheid toch in de SOTU opduikt, lijkt erg groot.

Ondanks de suggestie dat de president verzoende taal zou gebruiken, is het onduidelijk of hij ook effectief nieuwe standpunten naar voren zal brengen die wijzen op toenadering met de oppositie. Want tegelijkertijd suggereren Amerikaanse media ook dat Trump alsnog de noodtoestand zou kunnen uitroepen, om zo de muur aan de grens met Mexico te bouwen zonder akkoord van het Amerikaanse Congres.

Mogelijk zal er in de SOTU ook aandacht worden besteed aan de toestand in Venezuela, waar een politieke crisis aan de gang is. De VS hebben hun steun al uitgesproken voor de zelfverklaarde interim-president Juan Guaido. Ook Noord-Korea komt mogelijk nog aan bod. Eind februari staat namelijk een nieuwe ontmoeting tussen Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un op het programma.

Uitstel

De State of the Union had normaal gezien al een week eerder moeten plaatsvinden, op dinsdag 29 januari. Maar op vraag van Nancy Pelosi, de Democratische voorzitster van het Huis van Afgevaardigden, is die toespraak met een week uitgesteld. De planning werd in de war gestuurd door de aanhoudende "shutdown", die er kwam door de onenigheid tussen Trump en de Democraten over het vrijmaken van 5,7 miljard dollar voor de bouw van de Mexicaanse grensmuur. Omdat de federale overheidsdiensten door een tijdelijk akkoord weer open zijn tot 15 februari, kan er dinsdagavond dus toch een speech plaatsvinden.

Het is nog maar de tweede keer in de geschiedenis van de VS dat de SOTU wordt uitgesteld. In 1986 besliste toenmalig president Ronald Reagan zijn toespraak pas een week later te geven, als gevolg van de ramp met het ruimteveer Challenger, die aan zeven mensen het leven kostte.

Democraten reageren

Traditioneel zal de oppositie na afloop reageren op de SOTU. Het Democratische tegengas zal dit jaar komen van Stacey Adams, die deed in november nog tevergeefs een gooi deed naar het gouverneurschap in de staat Georgia. Zij wordt gezien als een van de rijzende sterren binnen de Democratische partij. Het is voor eerst dat een zwarte vrouw het antwoord op de speech van de president mag formuleren.

Bekijk ook: