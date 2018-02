"Groot-Brittannië wordt geen 'wereld à la Mad Max' na brexit" EB

20 februari 2018

14u50

Bron: DPA 0 Ook na zijn vertrek uit de Europese Unie wil Groot-Brittannië sterke normen op het vlak van economie, sociale bescherming en milieu handhaven. Dat heeft brexit-minister David Davis vandaag in Wenen verzekerd. Wie vreest dat de Britten na de brexit een dereguleringswedloop op gang zullen trekken, heeft het volgens hem bij het verkeerde eind.

Voor een publiek van bedrijfsleiders verzekerde Davis dat de brexit niet zal leiden tot "een neerwaartse nivellering" in Groot-Brittannië. De vrees in sommige Europese en Britse kringen dat het eiland zal afglijden naar een "wereld à la Mad Max" is volgens de conservatieve minister totaal ongegrond. Integendeel, in plaats van de regels te versoepelen om een concurrentievoordeel op het vasteland te verwerven, wil het land "een race naar uitmuntendheid" inzetten.

Met zijn boodschap slaat Davis een zachtere toon aan dan het dreigement dat sommigen in het harde brexit-kamp eerder hadden verkondigd. Die pleitten ervoor om het land om te vormen tot een soort belastingparadijs indien de onderhandelingen met de Europese Unie over een vrijhandelsakkoord zouden mislukken.

Vertrouwen opkrikken

Davis wil vooral het Europese vertrouwen in Londen opkrikken in de aanloop naar de start van de onderhandelingen over een vrijhandelsakkoord later dit voorjaar. "Een beslissend element is het vertrouwen in de regels en instellingen van het andere kamp", stelde de minister. Hij verwees naar de Europese verdragen met landen als Zwitserland, Canada en Zuid-Korea, waarin de standaarden van die landen op domeinen als productveiligheid erkend worden.

De tegenstanders van de brexit zijn echter allerminst gerustgesteld. "De beste manier om de hoge normen in dit land te beschermen en versterken is lid blijven van de eenheidsmarkt en de douane-unie", reageerde Labour-parlementslid Chuka Umunna, de leider van de antibrexit-campagne Open Britain.