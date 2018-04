"Griekenland zal financiële crisis in augustus te boven zijn"

03 april 2018

13u47

Bron: Belga

De Griekse premier Alexis Tsipras is ervan overtuigd dat zijn land in augustus opnieuw financieel op eigen benen zal kunnen staan. "We bevinden ons op de laatste rechte lijn", zei hij tijdens de ministerraad.