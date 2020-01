‘Grappenmakers’ gooien varken vanuit helikopter in zwembad steenrijke zakenman KVDS

15 januari 2020

12u20 1 Een filmpje waarop te zien is hoe een varken vanuit een helikopter in een zwembad van een villa gegooid wordt, veroorzaakt consternatie op sociale media. Het incident zou zich voorgedaan hebben in Uruguay en het zwembad zou toebehoren aan een steenrijke Argentijnse zakenman.

Un cheto argentino tiró un chancho a una pileta desde un helicóptero. Lo quiero preso. pic.twitter.com/bs6JQquQR3 Igna(@ frascodflores) link

Federico Álvarez Castillo (59) maakte naam in de modewereld als eigenaar van Etiqueta Negra (Black Label), een kledingketen met vestigingen tot in de Verenigde Staten. Op sociale media toont hij graag zijn luxueuze levensstijl en zijn voorliefde voor dure wagens en oldtimers. Een recente foto laat zien hoe hij met zijn zoontje speelt in het zwembad van zijn huis in Punta del Este (Uruguay). (lees hieronder verder)

Het was precies dát zwembad dat het decor was voor de ziekelijke stunt. Op beelden die zich als een lopend vuurtje over het internet verspreiden, is te zien hoe een helikopter boven de woning cirkelt en een dier naar beneden gooit. Dat valt met een gigantische plons in het zwembad.





Het is onduidelijk wie achter de feiten zit en wat ze te betekenen hadden. Zelf veroordeelde Castillo op Instagram het “vandalisme waarvan mijn gezin en ik het slachtoffer werden”. Hij was op het moment van het incident in huis, samen met zijn vrouw, model Lara Bernasconi (40).

“Opeens hoorden we een vreselijk lawaai in de tuin”, schrijft hij. “Toen we buitenkwamen en zagen wat er aan de hand was, waren we erg aangedaan. Dit is een wel erg slechte grap. We keuren dit ten stelligste af en zullen er alles aan doen om de situatie uit te klaren.”

Het is niet duidelijk of het dier nog leefde toen het uit de helikopter gegooid werd. En indien dat wel het geval was, of het de val heeft overleefd.

