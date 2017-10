"Graf van Sint-Nicolaas gevonden in Turkije" redactie

06u16

Bron: AD 16 anp Een tentoonstelling over Sint-Nicolaas. Turkse archeologen hebben een begraafplaats opgegraven waar Sint-Nicolaas begraven kan liggen. Dat meldt de krant Hurriyet. In de provincie Antalya in Turkije hopen de onderzoekers ook het lichaam te vinden.

De opgravingen vinden plaats in Demre, bij de geboorteplaats van de heilige. Rond de vierde eeuw zou Nicolaas daar gewoond hebben toen het nog Myra heette. Hij stond bekend om zijn gulheid aan armen en kinderen en werd later heilig verklaard. In België en Nederland werd hij bekend als Sinterklaas, in Angelsaksische landen als Santa Claus.

Body of St Nicholas buried in Demre, claim officials https://t.co/8TC5LZb45x pic.twitter.com/1Ut2EA9i0K Hürriyet Daily News(@ HDNER) link

Archeologen hebben de grond bij de Sint-Nicolaaskerk in Demre onderzocht met radars. Zo vonden ze onder het huidige kerkgebouw een oudere tempel die nog helemaal intact is. In de tempel is een speciaal gedeelte waar zich mogelijk de tombe van Sint-Nicolaas bevindt. "We hebben al goede resultaten bereikt, maar het echte werk begint nu pas", aldus Cemil Karabayram tegen de Turkse krant. "We gaan ondergronds zoeken en wellicht vinden we het onaangetaste lichaam van Sint-Nicolaas."

Verschillende verhalen

Over het leven en sterven van de heilige gaan verschillende verhalen. Volgens de legende hebben vissers het lichaam van de goedheiligman naar Italië gebracht. Zowel in Bari als Venetië in Italië zouden overblijfselen van Sint-Nicolaas begraven liggen. Maar het Turkse onderzoeksteam denkt dat destijds het verkeerde lichaam is gestolen. "De ogen van de wereld zijn op ons gericht", aldus Karabayram. "Als we resultaten bereiken, dan is dat een enorme boost voor het toerisme in Antalya. We zullen internationale discussies voeren na de opgravingen."

